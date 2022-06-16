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Клещи строительные переставные Knipex KN-8602180 (гаечный ключ, длина 180 мм)
5.0
2
6 840 ₽
Переставные клещи
    Клещи переставные Knipex KN-8602180
    Арт. О00000008206
    5.0
    2
    Клещи строительные переставные Knipex KN-8602180 (гаечный ключ, длина 180 мм)
    Клещи строительные переставные Knipex KN-8602180 (гаечный ключ, длина 180 мм)
    Клещи строительные переставные Knipex KN-8602180 (гаечный ключ, длина 180 мм)
      Клещи строительные переставные Knipex KN-8602180 (гаечный ключ, длина 180 мм)
      Клещи строительные переставные Knipex KN-8602180 (гаечный ключ, длина 180 мм)
      Клещи строительные переставные Knipex KN-8602180 (гаечный ключ, длина 180 мм)

      Клещи переставные Knipex KN-8602180

      6 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008206
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      6 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переставные клещи - гаечный ключ KNIPEX 40 мм, 1 1/2, L-180 мм, серые, 2-к ручки KN-8602180 представляют собой универсальный профессиональный инструмент высокого качества. Данная модель имеет гладкие губки, что позволяет производить бережный монтаж хромированных деталей.

        Преимущества

        • Регулируемый захват детали в рабочем диапазоне до 40 мм
        • Гладкие губки для бережного монтажа арматуры с высококачественной отделкой поверхностей – работа непосредственно на хромированных деталях
        • Практичная шкала настройки, нанесенная лазером: дюймовая и метрическая, с каждой из сторон ключа
        • KNIPEX 40 мм, 1 1/2, L-180 мм, серые, 2-к ручки KN-8602180 заменяют полный набор гаечных ключей - как метрических, так и дюймовых
        • Удобство в работе, благодаря значительному уменьшению веса, дополнительному рифлению возле ручек и тонкому профилю губок с внутренним пазом
        • Надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключена
        • Высокое усилие фиксации с помощью 10-кратного увеличения передачи усилия
        • Хромованадиевая сталь; кованая, закалённая в масле