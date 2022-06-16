Клещи строительные переставные Knipex KN-8602180 (гаечный ключ, длина 180 мм)

Клещи переставные Knipex KN-8602180
Арт. О00000008206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Переставные клещи - гаечный ключ KNIPEX 40 мм, 1 1/2, L-180 мм, серые, 2-к ручки KN-8602180 представляют собой универсальный профессиональный инструмент высокого качества. Данная модель имеет гладкие губки, что позволяет производить бережный монтаж хромированных деталей.
Преимущества
- Регулируемый захват детали в рабочем диапазоне до 40 мм
- Гладкие губки для бережного монтажа арматуры с высококачественной отделкой поверхностей – работа непосредственно на хромированных деталях
- Практичная шкала настройки, нанесенная лазером: дюймовая и метрическая, с каждой из сторон ключа
- KNIPEX 40 мм, 1 1/2, L-180 мм, серые, 2-к ручки KN-8602180 заменяют полный набор гаечных ключей - как метрических, так и дюймовых
- Удобство в работе, благодаря значительному уменьшению веса, дополнительному рифлению возле ручек и тонкому профилю губок с внутренним пазом
- Надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключена
- Высокое усилие фиксации с помощью 10-кратного увеличения передачи усилия
- Хромованадиевая сталь; кованая, закалённая в масле