Сантехнические клещи Knipex Alligator KN-8801180

Преимущества

Больше производительности и удобства в работе по сравнению с обычными сантехническими клещами аналогичной длины: 9-ступенчатая регулировка и увеличенная на 30 % захватывающая способность

Хороший доступ к детали благодаря тонкой конструкции в области головки и шарнира

Функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах

Захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом

Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим

Прочная конструкция, KNIPEX АЛЛИГАТОР KN-8801180 устойчивы к загрязнениям- особенно подходят для работ вне помещения

Специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев

Хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле

Универсальный переставной ключ KNIPEX АЛЛИГАТОР KN-8801180 предназначены для работы с трубами различного диаметра. Прочная рабочая часть изготовлена из кованой стали Cr-V, закаленной в масле. Это придает инструменту особую твердость и увеличивает срок службы.