Сантехнические клещи Knipex Alligator KN-8801180
Арт. О00000008208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Универсальный переставной ключ KNIPEX АЛЛИГАТОР KN-8801180 предназначены для работы с трубами различного диаметра. Прочная рабочая часть изготовлена из кованой стали Cr-V, закаленной в масле. Это придает инструменту особую твердость и увеличивает срок службы.
Преимущества
- Больше производительности и удобства в работе по сравнению с обычными сантехническими клещами аналогичной длины: 9-ступенчатая регулировка и увеличенная на 30 % захватывающая способность
- Хороший доступ к детали благодаря тонкой конструкции в области головки и шарнира
- Функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- Захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- Прочная конструкция, KNIPEX АЛЛИГАТОР KN-8801180 устойчивы к загрязнениям- особенно подходят для работ вне помещения
- Специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- Хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле