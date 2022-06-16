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Сантехнические клещи Knipex Alligator KN-8801180
5.0
2
Найти аналог
Переставные клещи
    Сантехнические клещи Knipex Alligator KN-8801180
    Арт. О00000008208
    5.0
    2
    Сантехнические клещи Knipex Alligator KN-8801180
    Сантехнические клещи Knipex Alligator KN-8801180
      Сантехнические клещи Knipex Alligator KN-8801180
      Сантехнические клещи Knipex Alligator KN-8801180

      Сантехнические клещи Knipex Alligator KN-8801180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000008208
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный переставной ключ KNIPEX АЛЛИГАТОР KN-8801180 предназначены для работы с трубами различного диаметра. Прочная рабочая часть изготовлена из кованой стали Cr-V, закаленной в масле. Это придает инструменту особую твердость и увеличивает срок службы.

        Преимущества

        • Больше производительности и удобства в работе по сравнению с обычными сантехническими клещами аналогичной длины: 9-ступенчатая регулировка и увеличенная на 30 % захватывающая способность
        • Хороший доступ к детали благодаря тонкой конструкции в области головки и шарнира
        • Функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
        • Захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
        • Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
        • Прочная конструкция, KNIPEX АЛЛИГАТОР KN-8801180 устойчивы к загрязнениям- особенно подходят для работ вне помещения
        • Специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
        • Хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле