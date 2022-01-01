Преимущества

Широкая сфера применения

Надежность

Компрессор оснащен быстросъемным и штуцерным соединителями, а также редуктором, при помощи которого регулируется давление

Два манометра: один показывает давление внутри ресивера, другой-давление, подаваемое на оборудование

Удобная транспортировка - большие колеса и практичная рукоятка делают транспортировку компрессора более удобной и легкой

Компрессор масляный коаксиальный Kolner KAC 24LM - применяются в самых различных бытовых нуждах: покрасочные работы, накачивание автомобильных шин, работа с пневмоинструментом. Компрессор оснащен двигателем с термозащитой и воздушной трубой с радиатором для лучшего охлаждения в процессе работы