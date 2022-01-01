Компрессор масляный коаксиальный Kolner KAC 24LM
Арт. О00000034686
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр, большие колеса
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- Компрессор масляный коаксиальный Kolner KAC 24LM - применяются в самых различных бытовых нуждах: покрасочные работы, накачивание автомобильных шин, работа с пневмоинструментом. Компрессор оснащен двигателем с термозащитой и воздушной трубой с радиатором для лучшего охлаждения в процессе работы
Преимущества
- Широкая сфера применения
- Надежность
- Компрессор оснащен быстросъемным и штуцерным соединителями, а также редуктором, при помощи которого регулируется давление
- Два манометра: один показывает давление внутри ресивера, другой-давление, подаваемое на оборудование
- Удобная транспортировка - большие колеса и практичная рукоятка делают транспортировку компрессора более удобной и легкой