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Компрессор масляный коаксиальный Kolner KAC 24LM
11 490 ₽
13 360 ₽
Компрессоры
    Компрессор масляный коаксиальный Kolner KAC 24LM
    Арт. О00000034686
    Компрессор масляный коаксиальный Kolner KAC 24LM
    Компрессор масляный коаксиальный Kolner KAC 24LM
    Компрессор масляный коаксиальный Kolner KAC 24LM
      Компрессор масляный коаксиальный Kolner KAC 24LM
      Компрессор масляный коаксиальный Kolner KAC 24LM
      Компрессор масляный коаксиальный Kolner KAC 24LM

      Компрессор масляный коаксиальный Kolner KAC 24LM

      • -1 870 ₽
      11 490 ₽
      13 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000034686

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр, большие колеса
      Все характеристики
      • -1 870 ₽
      11 490 ₽
      13 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор масляный коаксиальный Kolner KAC 24LM - применяются в самых различных бытовых нуждах: покрасочные работы, накачивание автомобильных шин, работа с пневмоинструментом. Компрессор оснащен двигателем с термозащитой и воздушной трубой с радиатором для лучшего охлаждения в процессе работы

        Преимущества

        • Широкая сфера применения
        • Надежность
        • Компрессор оснащен быстросъемным и штуцерным соединителями, а также редуктором, при помощи которого регулируется давление
        • Два манометра: один показывает давление внутри ресивера, другой-давление, подаваемое на оборудование
        • Удобная транспортировка - большие колеса и практичная рукоятка делают транспортировку компрессора более удобной и легкой