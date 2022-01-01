Воздушный компрессор СИБРТЕХ КК-1100/22 58036 служит для обеспечения сжатым воздухом пневматическое оборудование. Модель используется в бытовых целях. Благодаря колесам установка легко и удобно перемещается по рабочей площадке. Ресивер покрыт краской устойчивой к коррозии.

Преимущества