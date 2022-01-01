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Компрессор Сибртех КК-1100/22 58036
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Компрессоры
    Компрессор Сибртех КК-1100/22 58036
    Арт. mir-instrumenta_38524
    Компрессор Сибртех КК-1100/22 58036
    Компрессор Сибртех КК-1100/22 58036
    Компрессор Сибртех КК-1100/22 58036
    Компрессор Сибртех КК-1100/22 58036
    Компрессор Сибртех КК-1100/22 58036
      Компрессор Сибртех КК-1100/22 58036
      Компрессор Сибртех КК-1100/22 58036
      Компрессор Сибртех КК-1100/22 58036
      Компрессор Сибртех КК-1100/22 58036
      Компрессор Сибртех КК-1100/22 58036

      Компрессор Сибртех КК-1100/22 58036

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_38524

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Воздушный компрессор СИБРТЕХ КК-1100/22 58036 служит для обеспечения сжатым воздухом пневматическое оборудование. Модель используется в бытовых целях. Благодаря колесам установка легко и удобно перемещается по рабочей площадке. Ресивер покрыт краской устойчивой к коррозии.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Небольшой вес
        • Качественное исполнение
        • Удобство перемещения по рабочей площадке
        • Долгий срок службы