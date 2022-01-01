Компрессор Сибртех КК-1100/22 58036
Арт. mir-instrumenta_38524
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- Воздушный компрессор СИБРТЕХ КК-1100/22 58036 служит для обеспечения сжатым воздухом пневматическое оборудование. Модель используется в бытовых целях. Благодаря колесам установка легко и удобно перемещается по рабочей площадке. Ресивер покрыт краской устойчивой к коррозии.
Преимущества
- Высокая производительность
- Небольшой вес
- Качественное исполнение
- Удобство перемещения по рабочей площадке
- Долгий срок службы