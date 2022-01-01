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Котел газовый NevaLux 7224
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Газовые котлы
    Котел газовый NevaLux 7224
    Арт. X130501317
    Котел газовый NevaLux 7224
    Котел газовый NevaLux 7224
    Котел газовый NevaLux 7224
      Котел газовый NevaLux 7224
      Котел газовый NevaLux 7224
      Котел газовый NevaLux 7224

      Котел газовый NevaLux 7224

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501317

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Котел газовый NevaLux 7224 настенный, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания 30721 с битермическим теплообменником и принудительным отводом продуктов сгорания. Отапливаемая площадь составляет 240 м2. Малые габариты и настенный монтаж позволяют разместить котел в небольшом помещении. Трубы контура отопления и водоснабжения, изготовлены из меди, что обеспечивают высокую теплопроводность. Котел имеет электронное управление и оснащен информативным дисплеем.

        Преимущества

        • Малые габариты
        • Битермический теплообменник
        • Настенный монтаж
        • Информативный дисплей
        • Пониженный уровень шума
        • Медные трубы отопления и ГВС
        • Система защиты от образования конденсата в прессостате и трубках прессостата
        • Электронная регулировка мощности в режиме отопления
        • Регулируемая подсветка дисплея
        • Электронная регулировка режима работы насоса в режиме отопления