Котел газовый NevaLux 7224 настенный, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания 30721 с битермическим теплообменником и принудительным отводом продуктов сгорания. Отапливаемая площадь составляет 240 м2. Малые габариты и настенный монтаж позволяют разместить котел в небольшом помещении. Трубы контура отопления и водоснабжения, изготовлены из меди, что обеспечивают высокую теплопроводность. Котел имеет электронное управление и оснащен информативным дисплеем.

Преимущества