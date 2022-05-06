Крепление для коллектора Tebo 015091301 (40 мм, 2 шт.)
Арт. X16913279
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Турция
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|крепление
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Подходит для горячей воды
|Нет
- Крепление для коллектора предназначено для крепления полипропиленовых коллекторов на плоской поверхности. TEBO полностью отвечает европейским стандартам качества и может применяться для строительства водопроводов, систем отопления, а также технологических трубопроводов пищевой и химической промышленности и для других целей.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость