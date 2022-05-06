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Крепление для коллектора Tebo 015091301 (40 мм, 2 шт.)
5.0
2
54 ₽
Крепления полипропиленовые
    Крепление для коллектора Tebo 015091301 (40 мм, 2 шт.)
    Арт. X16913279
    5.0
    2
    Крепление для коллектора Tebo 015091301 (40 мм, 2 шт.)

      Крепление для коллектора Tebo 015091301 (40 мм, 2 шт.)

      54 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16913279
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		крепление
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      54 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Крепление для коллектора предназначено для крепления полипропиленовых коллекторов на плоской поверхности. TEBO полностью отвечает европейским стандартам качества и может применяться для строительства водопроводов, систем отопления, а также технологических трубопроводов пищевой и химической промышленности и для других целей.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость