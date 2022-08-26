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Лазерный уровень ADA Combine 4V+6Dots
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA Combine 4V+6Dots
    Арт. geototal_706
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA Combine 4V+6Dots

      Лазерный уровень ADA Combine 4V+6Dots

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_706
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Возможность работы с приемником
      		Нет
      Магнитное крепление
      		Нет
      Отключение выравнивания
      		Нет
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень (нивелир) ADA Combine 4V+6Dots &ndash; уникальный профессиональный лазерный уровень с поворотным основанием и комбинированной разверткой лазерных лучей: 6 лазерных точек, одна горизонтальная и четыре перпендикулярных вертикальные плоскости. Идеально подходит при разметке и строительстве при профессиональных работах в тяжелых условиях стройплощадки.Комбинированные лазерные лучи. Для разметки ADA Combine 4V+6Dots может на выбор проецировать лазерные точки или линии. Лазерные точки используют для разметки при освещении. Визуально на удалении их видно лучше чем линии. 4 точки расположены в горизонтальной плоскости плюс две точки (отвесы) в вертикальной. Используя точки отвеса вверх можно переносить разметку с пола на потолок. Например при проектировании точечного освещения помещения. Точки в горизонтальной плоскости помогут разметить горизонтальную линию. При включении линий уровень проецирует горизонтальную лазерную линию 140&ordm;.&nbsp;Для вертикальной разметки можно поочередно включать вертикальные лазерные линии. Их количество зависит от модели: две (2V) или четыре (4V). Все лазерные линии (вертикальные и горизонтальная) пересекаются между собой под углом 90&deg;.Противоударный, точный механизм. Механизм ADA Combine 4V+6Dots специально спроектирован для максимальной устойчивости к тяжелым условиям эксплуатации на строительной площадке. Поворотное основание, маятник, механизм фиксаций маятника , рамная конструкция, несущая маятник - выполнены из металла с запасом прочности. Лёгкая и одновременно прочная металлическая конструкция механизмов нивелира сводит к минимуму возможные повреждения при падении.Высокоточное автоматическое выравнивание. Выравнивание лазерных линий происходит автоматически при включении нивелира. Лазерный уровень ADA Combine 4V+6Dots отличается высокой точностью &ndash; погрешность составляет не более 0,2 миллиметра на метр.Противоударный корпус. Корпус ADA Combine 4V+6Dots проектировался с учетом требований к профессиональным приборам для стройплощадок. Внешняя, мощная резиновая защита корпуса, внутренние ребра жесткости корпуса, элементы пыле-влаго защиты - максимально защищают прибор. ADA Combine 4V+6Dots легко противостоит ударам, строительной пыли и влаге.Поворотное основание. В основании корпуса расположена поворотная часть для плавного и точного наведения вертикальных линий. В поворотном механизме используются подшипники плавного скольжения, с высокой осевой точностью. Благодаря этому достигается отличная точность, мягкость и плавность поворота прибора вокруг оси.&nbsp;Ручкой плавной подстройки прибор поворачивается вправо-влево на 360&deg; вокруг своей оси. Наведение на нужную точку точное и простое.Работа под наклоном. Переключатель блокировки имеет промежуточное положение. В этом положении переключателя, маятник заблокирован, а лазерные лучи можно включать. При этом будут проецироваться лазерные линии с необходимым наклоном. Такая функция может понадобится, например, для установке лестниц или разметки плитки и декора под углом к горизонту.Режим работы с приемником. Одно из требований к профессиональным лазерным уровням &mdash; возможность проведения разметки на улице (при ярком, дневном освещении). ADA Combine 4V+6Dots&nbsp;имеет специальный режим: работа с приемником. Приемник LR-60 обнаруживает лазерную линию на дистанции до 70 метров. Режим работы с приемником лазерного луча полезен при проведении земляных работ, строительстве фундаментов, работах на фасадах.Крепление прибора на штатив. ADA Combine 4V+6Dots можноустановить на штатив или настенное крепление, при помощи резьбового соединения 5/8 дюйма на основании.Профессиональный пластиковый кейс. Для хранения и транспортировки ADA Combine 4V+6Dots комплектуется высокопрочным пластиковым кейсом. Кейс усилен ребрами жесткости и легко выдерживает удары, падения и различные весовые нагрузки. Крупные замки клипсы удобны в использовании. Внутри кейса лазерный уровень и аксессуары неподвижно фиксируется в специальном мягком ложементе.&nbsp;