Лазерный уровень (нивелир) ADA Combine 4V+6Dots – уникальный профессиональный лазерный уровень с поворотным основанием и комбинированной разверткой лазерных лучей: 6 лазерных точек, одна горизонтальная и четыре перпендикулярных вертикальные плоскости. Идеально подходит при разметке и строительстве при профессиональных работах в тяжелых условиях стройплощадки.Комбинированные лазерные лучи. Для разметки ADA Combine 4V+6Dots может на выбор проецировать лазерные точки или линии. Лазерные точки используют для разметки при освещении. Визуально на удалении их видно лучше чем линии. 4 точки расположены в горизонтальной плоскости плюс две точки (отвесы) в вертикальной. Используя точки отвеса вверх можно переносить разметку с пола на потолок. Например при проектировании точечного освещения помещения. Точки в горизонтальной плоскости помогут разметить горизонтальную линию. При включении линий уровень проецирует горизонтальную лазерную линию 140º. Для вертикальной разметки можно поочередно включать вертикальные лазерные линии. Их количество зависит от модели: две (2V) или четыре (4V). Все лазерные линии (вертикальные и горизонтальная) пересекаются между собой под углом 90°.Противоударный, точный механизм. Механизм ADA Combine 4V+6Dots специально спроектирован для максимальной устойчивости к тяжелым условиям эксплуатации на строительной площадке. Поворотное основание, маятник, механизм фиксаций маятника , рамная конструкция, несущая маятник - выполнены из металла с запасом прочности. Лёгкая и одновременно прочная металлическая конструкция механизмов нивелира сводит к минимуму возможные повреждения при падении.Высокоточное автоматическое выравнивание. Выравнивание лазерных линий происходит автоматически при включении нивелира. Лазерный уровень ADA Combine 4V+6Dots отличается высокой точностью – погрешность составляет не более 0,2 миллиметра на метр.Противоударный корпус. Корпус ADA Combine 4V+6Dots проектировался с учетом требований к профессиональным приборам для стройплощадок. Внешняя, мощная резиновая защита корпуса, внутренние ребра жесткости корпуса, элементы пыле-влаго защиты - максимально защищают прибор. ADA Combine 4V+6Dots легко противостоит ударам, строительной пыли и влаге.Поворотное основание. В основании корпуса расположена поворотная часть для плавного и точного наведения вертикальных линий. В поворотном механизме используются подшипники плавного скольжения, с высокой осевой точностью. Благодаря этому достигается отличная точность, мягкость и плавность поворота прибора вокруг оси. Ручкой плавной подстройки прибор поворачивается вправо-влево на 360° вокруг своей оси. Наведение на нужную точку точное и простое.Работа под наклоном. Переключатель блокировки имеет промежуточное положение. В этом положении переключателя, маятник заблокирован, а лазерные лучи можно включать. При этом будут проецироваться лазерные линии с необходимым наклоном. Такая функция может понадобится, например, для установке лестниц или разметки плитки и декора под углом к горизонту.Режим работы с приемником. Одно из требований к профессиональным лазерным уровням — возможность проведения разметки на улице (при ярком, дневном освещении). ADA Combine 4V+6Dots имеет специальный режим: работа с приемником. Приемник LR-60 обнаруживает лазерную линию на дистанции до 70 метров. Режим работы с приемником лазерного луча полезен при проведении земляных работ, строительстве фундаментов, работах на фасадах.Крепление прибора на штатив. ADA Combine 4V+6Dots можноустановить на штатив или настенное крепление, при помощи резьбового соединения 5/8 дюйма на основании.Профессиональный пластиковый кейс. Для хранения и транспортировки ADA Combine 4V+6Dots комплектуется высокопрочным пластиковым кейсом. Кейс усилен ребрами жесткости и легко выдерживает удары, падения и различные весовые нагрузки. Крупные замки клипсы удобны в использовании. Внутри кейса лазерный уровень и аксессуары неподвижно фиксируется в специальном мягком ложементе.