Преимущества

Режим трекинга, расчет площади и объема, функция простейшего лазерного уровня

Ударопрочный корпус - для долгого срока службы лазерного дальномера Condtrol X1 Lite 1-4-081

Оптика нового поколения

Малый вес

Простое управление, всего 3 кнопки

Дисплей с подсветкой

Чехол - для удобства хранения и транспортировки прибора





Лазерный дальномер Condtrol X1 Lite 1-4-081 предназначен для измерения расстояния до 30 метров. Он оснащен ярким однострочным дисплеем с большими символами. Управлять устройством очень просто, он имеет всего 3 кнопки. Точками отсчета являются тыл и фронт. Прибором можно работать как в помещении, так и на улице.