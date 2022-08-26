Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный дальномер CONDTROL X1 Lite
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер CONDTROL X1 Lite
    Арт. X3030686
    5.0
    1
    Лазерный дальномер CONDTROL X1 Lite
    Лазерный дальномер CONDTROL X1 Lite
    Лазерный дальномер CONDTROL X1 Lite
    Лазерный дальномер CONDTROL X1 Lite
    Лазерный дальномер CONDTROL X1 Lite
      Лазерный дальномер CONDTROL X1 Lite
      Лазерный дальномер CONDTROL X1 Lite
      Лазерный дальномер CONDTROL X1 Lite
      Лазерный дальномер CONDTROL X1 Lite
      Лазерный дальномер CONDTROL X1 Lite

      Лазерный дальномер CONDTROL X1 Lite

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030686
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Condtrol X1 Lite 1-4-081 предназначен для измерения расстояния до 30 метров. Он оснащен ярким однострочным дисплеем с большими символами. Управлять устройством очень просто, он имеет всего 3 кнопки. Точками отсчета являются тыл и фронт. Прибором можно работать как в помещении, так и на улице.

        Преимущества

        • Режим трекинга, расчет площади и объема, функция простейшего лазерного уровня
        • Ударопрочный корпус - для долгого срока службы лазерного дальномера Condtrol X1 Lite 1-4-081
        • Оптика нового поколения
        • Малый вес
        • Простое управление, всего 3 кнопки
        • Дисплей с подсветкой
        • Чехол - для удобства хранения и транспортировки прибора