Лазерный дальномер CONDTROL X1 Lite
Арт. X3030686
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Condtrol X1 Lite 1-4-081 предназначен для измерения расстояния до 30 метров. Он оснащен ярким однострочным дисплеем с большими символами. Управлять устройством очень просто, он имеет всего 3 кнопки. Точками отсчета являются тыл и фронт. Прибором можно работать как в помещении, так и на улице.
Преимущества
- Режим трекинга, расчет площади и объема, функция простейшего лазерного уровня
- Ударопрочный корпус - для долгого срока службы лазерного дальномера Condtrol X1 Lite 1-4-081
- Оптика нового поколения
- Малый вес
- Простое управление, всего 3 кнопки
- Дисплей с подсветкой
- Чехол - для удобства хранения и транспортировки прибора