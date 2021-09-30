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Лазерный дальномер CONDTROL X2
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер CONDTROL X2
    Арт. 77777X98135
    5.0
    1
    Лазерный дальномер CONDTROL X2

      Лазерный дальномер CONDTROL X2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777X98135
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер CONDTROL X2 сконструирован для применения при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. Многофункциональный инструмент пригоден для профессионального использования. Обрезиненный корпус и вес всего 70 граммов - для комфортной работы. Диапазон измерения составляет 0.5 - 40 метров.

        Преимущества

        • Малый вес (всего 70 граммов) - для комфортного пользования
        • С помощью данного устройства можно измерять площади помещений и стен, а также объем помещений
        • Возможность сложения и вычитания, а также вычисление по теореме Пифагора
        • Дальномер оснащен функцией минимума и максимума - для простоты использования
        • Функция непрерывного измерения облегчает работу в случае, когда прицеливание затруднено
        • Питание от двух батареек типа ААА
        • Автоматическое отключение лазера через 45 секунд простоя, прибора - 180 секунд простоя - для экономии заряда батарей