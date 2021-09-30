Лазерный дальномер CONDTROL X2
Арт. 77777X98135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер CONDTROL X2 сконструирован для применения при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. Многофункциональный инструмент пригоден для профессионального использования. Обрезиненный корпус и вес всего 70 граммов - для комфортной работы. Диапазон измерения составляет 0.5 - 40 метров.
Преимущества
- Малый вес (всего 70 граммов) - для комфортного пользования
- С помощью данного устройства можно измерять площади помещений и стен, а также объем помещений
- Возможность сложения и вычитания, а также вычисление по теореме Пифагора
- Дальномер оснащен функцией минимума и максимума - для простоты использования
- Функция непрерывного измерения облегчает работу в случае, когда прицеливание затруднено
- Питание от двух батареек типа ААА
- Автоматическое отключение лазера через 45 секунд простоя, прибора - 180 секунд простоя - для экономии заряда батарей