Преимущества

Малый вес (всего 70 граммов) - для комфортного пользования

С помощью данного устройства можно измерять площади помещений и стен, а также объем помещений

Возможность сложения и вычитания, а также вычисление по теореме Пифагора

Дальномер оснащен функцией минимума и максимума - для простоты использования

Функция непрерывного измерения облегчает работу в случае, когда прицеливание затруднено

Питание от двух батареек типа ААА

Автоматическое отключение лазера через 45 секунд простоя, прибора - 180 секунд простоя - для экономии заряда батарей





Лазерный дальномер CONDTROL X2 сконструирован для применения при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. Многофункциональный инструмент пригоден для профессионального использования. Обрезиненный корпус и вес всего 70 граммов - для комфортной работы. Диапазон измерения составляет 0.5 - 40 метров.