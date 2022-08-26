Преимущества

С помощью дальномера можно измерять площади помещений и стен, а также объем помещений

Возможность сложения и вычитания измеренных значений, а также вычисление по теореме Пифагора

Появились функции вычисления площади стен, углов наклона строительных конструкций, расширенная функция Пифагора, режим MIN-MAX

Можно проводить измерения на улице

Усовершенствованная оптика делает результаты замеров точнее

Диапазон измерений расширился - эта модель способна измерять расстояния от 5 см до 60 м

Функция непрерывного измерения облегчает работу в случае, когда прицеливание затруднено

Малый вес (всего 70 граммов) - для комфортного пользования

Питание от двух батареек типа ААА

При любом режиме работы прибора можно изменить единицу измерения на метры/ дюймы/футы

Автоматическое включение подсветки дисплея

Функция автоматического выключения для экономии заряда батарей. Лазер отключается через 45 секунд простоя, прибор - 180 секунд простоя

Время работы элемента питания составляет до 5000 измерений

Дальномер позволяет делать большой объем работ без помощников, быстро и точно

Можно выбрать точку отсчета: от задней или от передней кромки прибора





Лазерный дальномер CONDTROL X2 Plus помогает в одиночку измерить точное расстояние до указанных объектов при проведении строительных или ремонтных работ. Измеряемое расстояние у этой модели составляет до 60 метров в отличие от 40-метрового диапазона своих предшественников. Появились функции вычисления площади стен, углов наклона строительных конструкций, расширенная функция Пифагора, режим MIN-MAX. Усовершенствованная оптика делает результаты замеров точнее.