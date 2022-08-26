Лазерный дальномер CONDTROL X2 Plus
Арт. X3030673
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер CONDTROL X2 Plus помогает в одиночку измерить точное расстояние до указанных объектов при проведении строительных или ремонтных работ. Измеряемое расстояние у этой модели составляет до 60 метров в отличие от 40-метрового диапазона своих предшественников. Появились функции вычисления площади стен, углов наклона строительных конструкций, расширенная функция Пифагора, режим MIN-MAX. Усовершенствованная оптика делает результаты замеров точнее.
Преимущества
- С помощью дальномера можно измерять площади помещений и стен, а также объем помещений
- Возможность сложения и вычитания измеренных значений, а также вычисление по теореме Пифагора
- Появились функции вычисления площади стен, углов наклона строительных конструкций, расширенная функция Пифагора, режим MIN-MAX
- Можно проводить измерения на улице
- Усовершенствованная оптика делает результаты замеров точнее
- Диапазон измерений расширился - эта модель способна измерять расстояния от 5 см до 60 м
- Функция непрерывного измерения облегчает работу в случае, когда прицеливание затруднено
- Малый вес (всего 70 граммов) - для комфортного пользования
- Питание от двух батареек типа ААА
- При любом режиме работы прибора можно изменить единицу измерения на метры/ дюймы/футы
- Автоматическое включение подсветки дисплея
- Функция автоматического выключения для экономии заряда батарей. Лазер отключается через 45 секунд простоя, прибор - 180 секунд простоя
- Время работы элемента питания составляет до 5000 измерений
- Дальномер позволяет делать большой объем работ без помощников, быстро и точно
- Можно выбрать точку отсчета: от задней или от передней кромки прибора