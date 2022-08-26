Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный дальномер CONDTROL X2 Plus
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер CONDTROL X2 Plus
    Арт. X3030673
    5.0
    1
    Лазерный дальномер CONDTROL X2 Plus
    Лазерный дальномер CONDTROL X2 Plus
      Лазерный дальномер CONDTROL X2 Plus
      Лазерный дальномер CONDTROL X2 Plus

      Лазерный дальномер CONDTROL X2 Plus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030673
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер CONDTROL X2 Plus помогает в одиночку измерить точное расстояние до указанных объектов при проведении строительных или ремонтных работ. Измеряемое расстояние у этой модели составляет до 60 метров в отличие от 40-метрового диапазона своих предшественников. Появились функции вычисления площади стен, углов наклона строительных конструкций, расширенная функция Пифагора, режим MIN-MAX. Усовершенствованная оптика делает результаты замеров точнее.

        Преимущества

        • С помощью дальномера можно измерять площади помещений и стен, а также объем помещений
        • Возможность сложения и вычитания измеренных значений, а также вычисление по теореме Пифагора
        • Появились функции вычисления площади стен, углов наклона строительных конструкций, расширенная функция Пифагора, режим MIN-MAX
        • Можно проводить измерения на улице
        • Усовершенствованная оптика делает результаты замеров точнее
        • Диапазон измерений расширился - эта модель способна измерять расстояния от 5 см до 60 м
        • Функция непрерывного измерения облегчает работу в случае, когда прицеливание затруднено
        • Малый вес (всего 70 граммов) - для комфортного пользования
        • Питание от двух батареек типа ААА
        • При любом режиме работы прибора можно изменить единицу измерения на метры/ дюймы/футы
        • Автоматическое включение подсветки дисплея
        • Функция автоматического выключения для экономии заряда батарей. Лазер отключается через 45 секунд простоя, прибор - 180 секунд простоя
        • Время работы элемента питания составляет до 5000 измерений
        • Дальномер позволяет делать большой объем работ без помощников, быстро и точно
        • Можно выбрать точку отсчета: от задней или от передней кромки прибора