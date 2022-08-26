Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
    Арт. geototal_771
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN

      Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_771
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		130x60x160
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень TOPLiner 3-360 GREEN предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов строительных конструкций, а так же для переноса угла наклона детали конструкции на аналогичные детали при производстве строительно-монтажных работ. Лазерный нивелир с супер-яркими зелеными лазерными лучами. Зеленый лазерный луч гораздо лучше видно, чем красный при одинаковых условиях. Для построения замкнутых линий (360°) используется специальный излучатель. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

        Особенности и преимущества:

        • Яркий зеленый луч. 
        • Удобная разметка. Уровень проецирует три плоскости: одну горизонтальную и две вертикальных линии. Все линии имеют развертку 360°. 
        • Точное выравнивание. Выравнивание прибора автоматическое. ADA TOPLINER 3-360 GREEN отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0.3 миллиметра на метр.
        • Специальная конструкция подвеса. Маятниковый механизм максимально устойчив к ударам. Дополнительный каркас в корпусе сводит к минимуму последствия случайных падений. Плюс такая конструкция позволила значительно уменьшить размеры корпуса по сравнению с аналогами.
        • Литиевый аккумулятор.
        • Работа от зарядного устройства.
        • Работа под наклоном.
        • Режим работы с приемником.
        • Многофункциональное крепление. ADA TOPLINER 3-360 GREEN можно крепить к штативу при помощи резьбового соединения 1/4 или 5/8 дюйма. Одна резьба расположена на приборе, вторая — на вращающейся подставке креплении. На этом креплении можно вращать уровень на 360°. Точное наведение вертикальных линий осуществляется при помощи микрометрических винтов. Максимальный угол точного наведения: ±10° от первоначального положения.

         Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Подставка-крепление.
        3. Литий-ионная аккумуляторная батарея 3300 mА.
        4. Зарядное устройство.
        5. Магнитная мишень.
        6. Инструкция.
        7. Сумка.