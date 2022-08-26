Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN

Особенности и преимущества:

Яркий зеленый луч.

Удобная разметка. Уровень проецирует три плоскости: одну горизонтальную и две вертикальных линии. Все линии имеют развертку 360°.

Точное выравнивание. Выравнивание прибора автоматическое. ADA TOPLINER 3-360 GREEN отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0.3 миллиметра на метр.

Специальная конструкция подвеса. Маятниковый механизм максимально устойчив к ударам. Дополнительный каркас в корпусе сводит к минимуму последствия случайных падений. Плюс такая конструкция позволила значительно уменьшить размеры корпуса по сравнению с аналогами.

Литиевый аккумулятор.

Работа от зарядного устройства.

Работа под наклоном.

Режим работы с приемником.

Многофункциональное крепление. ADA TOPLINER 3-360 GREEN можно крепить к штативу при помощи резьбового соединения 1/4 или 5/8 дюйма. Одна резьба расположена на приборе, вторая — на вращающейся подставке креплении. На этом креплении можно вращать уровень на 360°. Точное наведение вертикальных линий осуществляется при помощи микрометрических винтов. Максимальный угол точного наведения: ±10° от первоначального положения.

Комплектация:

Лазерный уровень. Подставка-крепление. Литий-ионная аккумуляторная батарея 3300 mА. Зарядное устройство. Магнитная мишень. Инструкция. Сумка.

Лазерный уровень TOPLiner 3-360 GREEN предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов строительных конструкций, а так же для переноса угла наклона детали конструкции на аналогичные детали при производстве строительно-монтажных работ. Лазерный нивелир с супер-яркими зелеными лазерными лучами. Зеленый лазерный луч гораздо лучше видно, чем красный при одинаковых условиях. Для построения замкнутых линий (360°) используется специальный излучатель. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.