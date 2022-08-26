Лазерный уровень ADA TopLiner 3-360 GREEN
Арт. geototal_771
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|130x60x160
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень TOPLiner 3-360 GREEN предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов строительных конструкций, а так же для переноса угла наклона детали конструкции на аналогичные детали при производстве строительно-монтажных работ. Лазерный нивелир с супер-яркими зелеными лазерными лучами. Зеленый лазерный луч гораздо лучше видно, чем красный при одинаковых условиях. Для построения замкнутых линий (360°) используется специальный излучатель. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.
Особенности и преимущества:
- Яркий зеленый луч.
- Удобная разметка. Уровень проецирует три плоскости: одну горизонтальную и две вертикальных линии. Все линии имеют развертку 360°.
- Точное выравнивание. Выравнивание прибора автоматическое. ADA TOPLINER 3-360 GREEN отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0.3 миллиметра на метр.
- Специальная конструкция подвеса. Маятниковый механизм максимально устойчив к ударам. Дополнительный каркас в корпусе сводит к минимуму последствия случайных падений. Плюс такая конструкция позволила значительно уменьшить размеры корпуса по сравнению с аналогами.
- Литиевый аккумулятор.
- Работа от зарядного устройства.
- Работа под наклоном.
- Режим работы с приемником.
- Многофункциональное крепление. ADA TOPLINER 3-360 GREEN можно крепить к штативу при помощи резьбового соединения 1/4 или 5/8 дюйма. Одна резьба расположена на приборе, вторая — на вращающейся подставке креплении. На этом креплении можно вращать уровень на 360°. Точное наведение вертикальных линий осуществляется при помощи микрометрических винтов. Максимальный угол точного наведения: ±10° от первоначального положения.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Подставка-крепление.
- Литий-ионная аккумуляторная батарея 3300 mА.
- Зарядное устройство.
- Магнитная мишень.
- Инструкция.
- Сумка.