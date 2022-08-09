Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
Арт. Х11780
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|1010
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Плавный пуск
|Нет
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Скорость движения ленты, м/мин
|450
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Длина ленты, мм
|533
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Ширина ленты, мм
|75
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Назначение
|шлифование плоскости
- Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75 600375000 предназначена для шлифования и выравнивания различных поверхностей. Больщая мощность инструмента, позволяет добиться лучшего качества обработки. Есть возможность стационарного использования.
Преимущества
- Легкое управление. Дополнительная рукоятка облегчает управление ленточной шлифмашиной Metabo BAE 75 600375000 и снижает вибрацию
- Удобная рукоятка. Прорезиненная рукоятка облегчает работу исключая проскальзывание и обеспечивая надежный хват
- Удобная смена шлифовальных листов. Большие зажимы помогают быстро и без особого труда заменить рабочий материал
- Основные качества данной шлифмашины это эргономичный дизайн и высокое качество обработки
- Крепление на подставку осуществляется без помощи дополнительного инструмента
- Быстрая смена шлифовальной ленты
- Возможность стационарного использования
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов (VTC-электроника)