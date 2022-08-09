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Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
5.0
1
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
    Арт. Х11780
    5.0
    1
    Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
    Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
    Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
    Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
    Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
    Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
    Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
    Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
    Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
    Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
    Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
      Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
      Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
      Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
      Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
      Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
      Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
      Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
      Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
      Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
      Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75
      Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75

      Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11780
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Мощность, Вт
      		1010
      Плавный пуск
      		Нет
      Скорость движения ленты, м/мин
      		450
      Длина ленты, мм
      		533
      Ширина ленты, мм
      		75
      Назначение
      		шлифование плоскости
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75 600375000 предназначена для шлифования и выравнивания различных поверхностей. Больщая мощность инструмента, позволяет добиться лучшего качества обработки. Есть возможность стационарного использования.

        Преимущества

        • Легкое управление. Дополнительная рукоятка облегчает управление ленточной шлифмашиной Metabo BAE 75 600375000 и снижает вибрацию
        • Удобная рукоятка. Прорезиненная рукоятка облегчает работу исключая проскальзывание и обеспечивая надежный хват
        • Удобная смена шлифовальных листов. Большие зажимы помогают быстро и без особого труда заменить рабочий материал
        • Основные качества данной шлифмашины это эргономичный дизайн и высокое качество обработки
        • Крепление на подставку осуществляется без помощи дополнительного инструмента
        • Быстрая смена шлифовальной ленты
        • Возможность стационарного использования
        • Регулировочное колесо для установки числа оборотов (VTC-электроника)