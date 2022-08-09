Преимущества

Легкое управление. Дополнительная рукоятка облегчает управление ленточной шлифмашиной Metabo BAE 75 600375000 и снижает вибрацию

Удобная рукоятка. Прорезиненная рукоятка облегчает работу исключая проскальзывание и обеспечивая надежный хват

Удобная смена шлифовальных листов. Большие зажимы помогают быстро и без особого труда заменить рабочий материал

Основные качества данной шлифмашины это эргономичный дизайн и высокое качество обработки

Крепление на подставку осуществляется без помощи дополнительного инструмента

Быстрая смена шлифовальной ленты

Возможность стационарного использования

Регулировочное колесо для установки числа оборотов (VTC-электроника)

Ленточная шлифмашина Metabo BAE 75 600375000 предназначена для шлифования и выравнивания различных поверхностей. Больщая мощность инструмента, позволяет добиться лучшего качества обработки. Есть возможность стационарного использования.