Продувочный пистолет Metabo BPA 15 60158300
Арт. X1099025442
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|бытовой
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4F
- Продувочный пистолет Metabo BPA 15 601583000 используется для очистки отверстий, деталей и поверхностей от пыли потоком воздуха. Корпус инструмента выполнен из алюминиевого литья под давлением, что увеличивает его рабочий ресурс. Малый вес способствует комфортной работе оператора. Расход воздуха составляет 295 л/мин.
Преимущества
- Компактность
- Простота применения
- Долгий срок службы
- Высокая производительность