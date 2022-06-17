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Продувочный пистолет Metabo BPA 15 60158300
5.0
2
Найти аналог
Пистолет продувочный
    Продувочный пистолет Metabo BPA 15 60158300
    Арт. X1099025442
    5.0
    2
    Продувочный пистолет Metabo BPA 15 60158300
    Продувочный пистолет Metabo BPA 15 60158300
    Продувочный пистолет Metabo BPA 15 60158300
      Продувочный пистолет Metabo BPA 15 60158300
      Продувочный пистолет Metabo BPA 15 60158300
      Продувочный пистолет Metabo BPA 15 60158300

      Продувочный пистолет Metabo BPA 15 60158300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099025442
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		бытовой
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4F
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Продувочный пистолет Metabo BPA 15 601583000 используется для очистки отверстий, деталей и поверхностей от пыли потоком воздуха. Корпус инструмента выполнен из алюминиевого литья под давлением, что увеличивает его рабочий ресурс. Малый вес способствует комфортной работе оператора. Расход воздуха составляет 295 л/мин.

        Преимущества

        • Компактность
        • Простота применения
        • Долгий срок службы
        • Высокая производительность