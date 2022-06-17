Продувочный пистолет Metabo BPA 15 60158300

Преимущества

Компактность

Простота применения

Долгий срок службы

Высокая производительность

Продувочный пистолет Metabo BPA 15 601583000 используется для очистки отверстий, деталей и поверхностей от пыли потоком воздуха. Корпус инструмента выполнен из алюминиевого литья под давлением, что увеличивает его рабочий ресурс. Малый вес способствует комфортной работе оператора. Расход воздуха составляет 295 л/мин.