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Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226210 (ручные клещи, длина 250 мм)
2 830 ₽
Переставные клещи
    Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226210, 250 мм
    Арт. О00000032812
    Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226210 (ручные клещи, длина 250 мм)
    Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226210 (ручные клещи, длина 250 мм)
    Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226210 (ручные клещи, длина 250 мм)
    Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226210 (ручные клещи, длина 250 мм)
      Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226210 (ручные клещи, длина 250 мм)
      Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226210 (ручные клещи, длина 250 мм)
      Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226210 (ручные клещи, длина 250 мм)
      Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226210 (ручные клещи, длина 250 мм)

      Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226210, 250 мм

      2 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032812

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Да
      Все характеристики
      2 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226210, 250 мм имеют множество ступеней для раскрытия губок. Это упрощает работу с крепежом большого размера. Имеется кнопка автоматической блокировки. Инструмент подойдет также для работы с заготовками на производстве. Головка используется для снятия заусенцев.

        Преимущества

        • Для зажима, закрепления и удержания заготовок
        • Регулировка одной рукой при помощи кнопки, обеспечивающей быстрый и надежный зажим
        • Тонкая регулировка положения для точности зажима
        • Кнопка автоматической блокировки для быстрой и точной регулировки
        • V-образный зажим с профилем для более крепкого захвата, более точной подгонки и снижения скольжения. Особая закалка зубьев до твердости 60 HRC
        • Изготовлены из штампованной легированной стали с добавлением никеля и хрома для лучшей износостойкости и  отличной защиты от ржавчины
        • Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы
        • Дизайн головки и рукоятки для снятия заусенцев. Нет необходимости в дополнительных инструментах
        • Эргономичный тонкий дизайн для работы в труднодоступных местах
        • Максимальный диаметр головки для снятия заусенцев: 51 мм
        • Максимальный диаметр рукоятки для снятия заусенцев: 25 мм
        • Максимальный диаметр труб: 42 мм
        • Максимальный размер гайки: 36 мм