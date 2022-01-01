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Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-3 MBK0003121
Найти аналог
Картофелекопалки
    Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-3 MBK0003121
    Арт. О00000027569
    Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-3 MBK0003121
    Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-3 MBK0003121
    Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-3 MBK0003121
      Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-3 MBK0003121
      Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-3 MBK0003121
      Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-3 MBK0003121

      Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-3 MBK0003121

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000027569

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		картофелевыкапыватель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Картофелевыкапыватель КВ-3 Мобил К MBK0003121 подходит для мотоблоков и мотокультиваторов. Принцип работы выкапывателя заключается в отсеивании земли и выброса клубней на поверхность гряды.

        Преимущества

        • Высокая точность сварки. Применение сварочного кондуктора в процессе изготовления позволяет соблюсти высокую точность сварки
        • Идеальная геометрия. Технологии производства, а также 25-ти летний опыт позволяют достичь идеальную геометрию для работы мотокультиваторами и мотоблоками
        • Повышенная толщина металла. Толщина металла значительно выше, чем у аналогов на рынке. Это значительно повышает срок службы по сравнению с конкурентами