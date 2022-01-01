Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-3 MBK0003121

Преимущества

Высокая точность сварки. Применение сварочного кондуктора в процессе изготовления позволяет соблюсти высокую точность сварки

Идеальная геометрия. Технологии производства, а также 25-ти летний опыт позволяют достичь идеальную геометрию для работы мотокультиваторами и мотоблоками

Повышенная толщина металла. Толщина металла значительно выше, чем у аналогов на рынке. Это значительно повышает срок службы по сравнению с конкурентами

Картофелевыкапыватель КВ-3 Мобил К MBK0003121 подходит для мотоблоков и мотокультиваторов. Принцип работы выкапывателя заключается в отсеивании земли и выброса клубней на поверхность гряды.