Картофелевыкапыватель Мобил К КВ-3 MBK0003121
Арт. О00000027569
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|картофелевыкапыватель
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Количество предметов, шт
|1
- Картофелевыкапыватель КВ-3 Мобил К MBK0003121 подходит для мотоблоков и мотокультиваторов. Принцип работы выкапывателя заключается в отсеивании земли и выброса клубней на поверхность гряды.
Преимущества
- Высокая точность сварки. Применение сварочного кондуктора в процессе изготовления позволяет соблюсти высокую точность сварки
- Идеальная геометрия. Технологии производства, а также 25-ти летний опыт позволяют достичь идеальную геометрию для работы мотокультиваторами и мотоблоками
- Повышенная толщина металла. Толщина металла значительно выше, чем у аналогов на рынке. Это значительно повышает срок службы по сравнению с конкурентами