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Набор инструментов Thorvik UTS0057, 1/4"DR, 57 предметов
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Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Thorvik UTS0057, 1/4"DR, 57 предметов
    Арт. thorvik_8076
    Набор инструментов Thorvik UTS0057, 1/4"DR, 57 предметов
    Набор инструментов Thorvik UTS0057, 1/4"DR, 57 предметов
    Набор инструментов Thorvik UTS0057, 1/4"DR, 57 предметов
      Набор инструментов Thorvik UTS0057, 1/4"DR, 57 предметов
      Набор инструментов Thorvik UTS0057, 1/4"DR, 57 предметов
      Набор инструментов Thorvik UTS0057, 1/4"DR, 57 предметов

      Набор инструментов Thorvik UTS0057, 1/4"DR, 57 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_8076

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.44
      Габариты, мм
      		260x170x50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструмента THORVIK UTS0057 57 предметов 52058 пригодится для работы в автосервисе или шиномонтажной мастерской. 

        Преимущества

        • Многофункциональность
        • Широкий ассортимент приспособлений
        • Долгий срок службы
        • Стойкость изделий к износу благодаря хромованадиевой стали
        • Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке, что способствует комфортной работе
        • Кейс с отдельными ячейками для упорядоченного хранения всех компонентов из набора