Набор инструментов Thorvik UTS0057, 1/4"DR, 57 предметов
Арт. thorvik_8076
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.44
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Габариты, мм
|260x170x50
- Набор инструмента THORVIK UTS0057 57 предметов 52058 пригодится для работы в автосервисе или шиномонтажной мастерской.
Преимущества
- Многофункциональность
- Широкий ассортимент приспособлений
- Долгий срок службы
- Стойкость изделий к износу благодаря хромованадиевой стали
- Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке, что способствует комфортной работе
- Кейс с отдельными ячейками для упорядоченного хранения всех компонентов из набора