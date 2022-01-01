Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0082, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета

Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0082 комплектуется прочными и надежными приспособлениями, которые подойдут как для ремонта дома, так и для обслуживания автомобиля. Набор включает в себя 82 предмета, упакованных в кейс для надежного хранения и безопасной транспортировки. Рабочие части инструментов изготовлены из прочной хромованадиевой стали и оснащены комфортными для удержания рукоятками.



Преимущества