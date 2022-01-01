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Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0082, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
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Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0082, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
    Арт. thorvik_8204
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0082, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0082, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0082, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0082, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0082, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0082, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета

      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0082, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_8204

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.09
      Габариты, мм
      		90x380x280
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0082 комплектуется прочными и надежными приспособлениями, которые подойдут как для ремонта дома, так и для обслуживания автомобиля. Набор включает в себя 82 предмета, упакованных в кейс для надежного хранения и безопасной транспортировки. Рабочие части инструментов изготовлены из прочной хромованадиевой стали и оснащены комфортными для удержания рукоятками.

        Преимущества

        • Многофункциональность
        • Большой ассортимент приспособлений
        • Долгий срок службы
        • Стойкость изделий к износу благодаря хромованадиевой стали
        • Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке, что способствует комфортной работе
        • Кейс с отдельными ячейками для упорядоченного хранения всех компонентов из универсального набора инструментов