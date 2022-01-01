Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0082, 1/4", 1/2"DR, 82 предмета
Арт. thorvik_8204
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.09
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Габариты, мм
|90x380x280
- Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0082 комплектуется прочными и надежными приспособлениями, которые подойдут как для ремонта дома, так и для обслуживания автомобиля. Набор включает в себя 82 предмета, упакованных в кейс для надежного хранения и безопасной транспортировки. Рабочие части инструментов изготовлены из прочной хромованадиевой стали и оснащены комфортными для удержания рукоятками.
Преимущества
- Многофункциональность
- Большой ассортимент приспособлений
- Долгий срок службы
- Стойкость изделий к износу благодаря хромованадиевой стали
- Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке, что способствует комфортной работе
- Кейс с отдельными ячейками для упорядоченного хранения всех компонентов из универсального набора инструментов