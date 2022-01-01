Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0056, 1/4", 1/2"DR, 56 предметов
Арт. thorvik_8202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.5
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Габариты, мм
|90x410x330
- Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0056 56 предметов, подходит как для использования в быту, так и в профессиональных авторемонтных мастерских. Инструменты оснащены двухкомпонентными рукоятками, которые не скользят в руке и обеспечивают крепкий захват. Пластиковый кейс упрощает хранение и транспортировку набора.
Преимущества
- Многофункциональность
- Широкий ассортимент приспособлений
- Долгий срок службы
- Стойкость изделий к износу благодаря хромованадиевой стали
- Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке, что способствует комфортной работе
- Кейс с отдельными ячейками для упорядоченного хранения