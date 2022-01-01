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Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0056, 1/4", 1/2"DR, 56 предметов
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0056, 1/4", 1/2"DR, 56 предметов
    Арт. thorvik_8202
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0056, 1/4", 1/2"DR, 56 предметов
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0056, 1/4", 1/2"DR, 56 предметов
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0056, 1/4", 1/2"DR, 56 предметов
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0056, 1/4", 1/2"DR, 56 предметов
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0056, 1/4", 1/2"DR, 56 предметов
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0056, 1/4", 1/2"DR, 56 предметов

      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0056, 1/4", 1/2"DR, 56 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_8202

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.5
      Габариты, мм
      		90x410x330
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0056 56 предметов, подходит как для использования в быту, так и в профессиональных авторемонтных мастерских. Инструменты оснащены двухкомпонентными рукоятками, которые не скользят в руке и обеспечивают крепкий захват. Пластиковый кейс упрощает хранение и транспортировку набора.

        Преимущества

        • Многофункциональность
        • Широкий ассортимент приспособлений
        • Долгий срок службы
        • Стойкость изделий к износу благодаря хромованадиевой стали
        • Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке, что способствует комфортной работе
        • Кейс с отдельными ячейками для упорядоченного хранения 