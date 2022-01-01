Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0056, 1/4", 1/2"DR, 56 предметов

Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0056 56 предметов, подходит как для использования в быту, так и в профессиональных авторемонтных мастерских. Инструменты оснащены двухкомпонентными рукоятками, которые не скользят в руке и обеспечивают крепкий захват. Пластиковый кейс упрощает хранение и транспортировку набора.



Преимущества