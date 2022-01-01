Набор: Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 6мм + разъемное соединение рапид (штуцер)_елочка 6 мм + 2 обжимных кольца 6x11мм_блистер

Набор для соединения компрессорного шланга 6 мм с пневмоинструментом. Крепление к инструменту - рапид, к шлангу - елочка. В комплекте: фитинги рапид мама-клочка, рапид папа-елочка, 2 обжимных кольца 6x11 мм. Поставляется в блистере.