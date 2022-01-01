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Набор: Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 6мм + разъемное соединение рапид (штуцер)_елочка 6 мм + 2 обжимных кольца 6x11мм_блистер
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Муфты для соединения шлангов
    Набор: Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 6мм + разъемное соединение рапид (штуцер)_елочка 6 мм + 2 обжимных кольца 6x11мм_блистер
    Арт. fubag_832
    Набор: Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 6мм + разъемное соединение рапид (штуцер)_елочка 6 мм + 2 обжимных кольца 6x11мм_блистер

      Набор: Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 6мм + разъемное соединение рапид (штуцер)_елочка 6 мм + 2 обжимных кольца 6x11мм_блистер

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_832

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор для соединения компрессорного шланга 6 мм с пневмоинструментом. Крепление к инструменту - рапид, к шлангу - елочка. В комплекте: фитинги рапид мама-клочка, рапид папа-елочка, 2 обжимных кольца 6x11 мм. Поставляется в блистере.