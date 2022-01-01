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Набор выколоток Jonnesway M63106S, 6 предметов
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Выколотки
    Набор выколоток Jonnesway M63106S, 6 предметов
    Арт. jonnesway_5052
    Набор выколоток Jonnesway M63106S, 6 предметов
    Набор выколоток Jonnesway M63106S, 6 предметов
    Набор выколоток Jonnesway M63106S, 6 предметов
      Набор выколоток Jonnesway M63106S, 6 предметов
      Набор выколоток Jonnesway M63106S, 6 предметов
      Набор выколоток Jonnesway M63106S, 6 предметов

      Набор выколоток Jonnesway M63106S, 6 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5052

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.53
      Габариты, мм
      		239х113х19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор выколоток M63106S Jonnesway применяется для ударных работ при различных слесарных, столярных и монтажных операциях с различным крепежом. 

        Преимущества

        • Приспособления, входящие в набор, выполнены из высокопрочного материала, специально предназначенного для длительных ударных нагрузок, благодаря чему инструмент обеспечивает эффективную работу там, где заканчиваются физические возможности человека
        • Использование набора при ударных работах гарантирует безопасность как оператора, так и сохранность инструмента, на который направлен удар. Все это отвечает за производительность набора с выколотками и самое главное - снижение травматичности при данном виде работ