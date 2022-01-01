Набор выколоток Jonnesway M63106S, 6 предметов

Преимущества

Приспособления, входящие в набор, выполнены из высокопрочного материала, специально предназначенного для длительных ударных нагрузок, благодаря чему инструмент обеспечивает эффективную работу там, где заканчиваются физические возможности человека

Использование набора при ударных работах гарантирует безопасность как оператора, так и сохранность инструмента, на который направлен удар. Все это отвечает за производительность набора с выколотками и самое главное - снижение травматичности при данном виде работ

Набор выколоток M63106S Jonnesway применяется для ударных работ при различных слесарных, столярных и монтажных операциях с различным крепежом.