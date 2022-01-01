Набор выколоток Jonnesway M63106S, 6 предметов
Арт. jonnesway_5052
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.53
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Габариты, мм
|239х113х19
- Набор выколоток M63106S Jonnesway применяется для ударных работ при различных слесарных, столярных и монтажных операциях с различным крепежом.
Преимущества
- Приспособления, входящие в набор, выполнены из высокопрочного материала, специально предназначенного для длительных ударных нагрузок, благодаря чему инструмент обеспечивает эффективную работу там, где заканчиваются физические возможности человека
- Использование набора при ударных работах гарантирует безопасность как оператора, так и сохранность инструмента, на который направлен удар. Все это отвечает за производительность набора с выколотками и самое главное - снижение травматичности при данном виде работ