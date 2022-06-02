Поверхностный насос Aquario AJC-81

Преимущества

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле

Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости

Высокий напор

В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний эжектор

Надежность AQUARIO Ajc-81 2628

Насос AQUARIO Ajc-81 2628 прост в эксплуатации. Предназначен для бытового применения. Перекачивает холодную пресную воду из колодцев, водоёмов и пр. Модель со встроенным эжектором подходит для поднятия воды из глубоких скважин, колодцев. Способна перекачивать жидкость с содержанием воздуха, песка. Вал насоса выполнен из нержавеющей стали AISI 304, что обуславливает долгий срок службы.