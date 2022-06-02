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Поверхностный насос Aquario AJC-81
5.0
2
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Aquario AJC-81
    Арт. О00000002692
    5.0
    2
    Поверхностный насос Aquario AJC-81
    Поверхностный насос Aquario AJC-81
    Поверхностный насос Aquario AJC-81
    Поверхностный насос Aquario AJC-81
    Поверхностный насос Aquario AJC-81
    Поверхностный насос Aquario AJC-81

    Поверхностный насос Aquario AJC-81

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. О00000002692
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Aquario
    Высота подъема, м
    		45
    Мощность, Вт
    		820
    Производительность, л/мин
    		50
    Трубное соединение, дюйм
    		внутренняя G1
    Макс. допустимая температура жидкости, °С
    		40
    Вид насоса
    		поверхностный
    Глубина всасывания/погружения, м
    		8
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии

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    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Насос AQUARIO Ajc-81 2628 прост в эксплуатации. Предназначен для бытового применения. Перекачивает холодную пресную воду из колодцев, водоёмов и пр. Модель со встроенным эжектором подходит для поднятия воды из глубоких скважин, колодцев. Способна перекачивать жидкость с содержанием воздуха, песка. Вал насоса выполнен из нержавеющей стали AISI 304, что обуславливает долгий срок службы.

      Преимущества

      • Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
      • Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости
      • Высокий напор
      • В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний эжектор
      • Надежность AQUARIO Ajc-81 2628