Ножовка Вихрь (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/6
Арт. О00000013186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|450
- Ножовка Вихрь (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/6 находит применение в быту и небольших мастерских. Качественная сталь полотна выдерживает большие объемы работы.
Преимущества
- Для удобства эксплуатации имеется двухкомпонентная рукоятка
- Качественная сталь полотна выдерживает большие объемы работы