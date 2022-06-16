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Ножовка Вихрь (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/6
4.5
2
Найти аналог
Ножовки по дереву
    Ножовка Вихрь (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/6
    Арт. О00000013186
    4.5
    2
    Ножовка Вихрь (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/6
    Ножовка Вихрь (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/6
      Ножовка Вихрь (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/6
      Ножовка Вихрь (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/6

      Ножовка Вихрь (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013186
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка Вихрь (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/6 находит применение в быту и небольших мастерских. Качественная сталь полотна выдерживает большие объемы работы.

        Преимущества

        • Для удобства эксплуатации имеется двухкомпонентная рукоятка
        • Качественная сталь полотна выдерживает большие объемы работы