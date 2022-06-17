Ножовка Вихрь (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/7
Арт. О00000013269
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|500
- Ножовка 500 мм 3D заточка 2 компонентная рукоятка Вихрь 73/2/4/7 - удобный инструмент, при помощи которого можно быстро распилить на части практически любую деревянную заготовку.
Преимущества
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
- Ножовка применяется для продольного и поперечного пиления