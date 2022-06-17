Ножовка Вихрь (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/7

Преимущества

Эргономичная двухкомпонентная рукоятка

Ножовка применяется для продольного и поперечного пиления

Ножовка 500 мм 3D заточка 2 компонентная рукоятка Вихрь 73/2/4/7 - удобный инструмент, при помощи которого можно быстро распилить на части практически любую деревянную заготовку.