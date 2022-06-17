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Ножовка Вихрь (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/7
4.5
2
Найти аналог
Ножовки по дереву
    Ножовка Вихрь (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/7
    Арт. О00000013269
    4.5
    2
    Ножовка Вихрь (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/7
    Ножовка Вихрь (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/7
    Ножовка Вихрь (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/7
      Ножовка Вихрь (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/7
      Ножовка Вихрь (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/7
      Ножовка Вихрь (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/7

      Ножовка Вихрь (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013269
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка 500 мм 3D заточка 2 компонентная рукоятка Вихрь 73/2/4/7 - удобный инструмент, при помощи которого можно быстро распилить на части практически любую деревянную заготовку.

        Преимущества

        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
        • Ножовка применяется для продольного и поперечного пиления