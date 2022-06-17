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Ножовка Вихрь Тефлон (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/9
5.0
2
Найти аналог
Ножовки по дереву
    Ножовка Вихрь Тефлон (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/9
    Арт. О00000013264
    5.0
    2
    Ножовка Вихрь Тефлон (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/9
    Ножовка Вихрь Тефлон (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/9
      Ножовка Вихрь Тефлон (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/9
      Ножовка Вихрь Тефлон (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/9

      Ножовка Вихрь Тефлон (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013264
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка 450 мм Тефлон 3D заточка 2 компонентная рукоятка Вихрь 73/2/4/9 обладает высокими показателями скорости пиления. 

        Преимущества

        • Тефлоновое покрытие исключает прилипание опилок и стружки в процессе работы
        • Трехгранная заточка обеспечивает эффективную работу вдоль волокна