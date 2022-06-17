Ножовка Вихрь Тефлон (450 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/9
Арт. О00000013264
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|450
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- Ножовка 450 мм Тефлон 3D заточка 2 компонентная рукоятка Вихрь 73/2/4/9 обладает высокими показателями скорости пиления.
Преимущества
- Тефлоновое покрытие исключает прилипание опилок и стружки в процессе работы
- Трехгранная заточка обеспечивает эффективную работу вдоль волокна