Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ножовка Вихрь Тефлон (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/8
5.0
2
Найти аналог
Ножовки по дереву
    Ножовка Вихрь Тефлон (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/8
    Арт. О00000013240
    5.0
    2
    Ножовка Вихрь Тефлон (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/8
    Ножовка Вихрь Тефлон (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/8
      Ножовка Вихрь Тефлон (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/8
      Ножовка Вихрь Тефлон (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/8

      Ножовка Вихрь Тефлон (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013240
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка Вихрь Тефлон (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/8 используется для продольного и поперечного пиления. Инструмент прост в применении.

        Преимущества

        • Удобная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный хват и исключает натирание ладони при длительной работе
        • Надежность