Преимущества

Удобная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный хват и исключает натирание ладони при длительной работе

Надежность

Ножовка Вихрь Тефлон (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/8 используется для продольного и поперечного пиления. Инструмент прост в применении.