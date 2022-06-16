Ножовка Вихрь Тефлон (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/8
Арт. О00000013240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|400
- Ножовка Вихрь Тефлон (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка) 73/2/4/8 используется для продольного и поперечного пиления. Инструмент прост в применении.
Преимущества
- Удобная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный хват и исключает натирание ладони при длительной работе
- Надежность