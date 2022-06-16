Ножовка Вихрь (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/5

Преимущества

Средний размер зуба обеспечивает высокую скорость и относительно чистый срез

С помощью двухкомпонентной рукоятки обеспечивается надежный хват, и при длительной работе не натирает руки

Ножовка 400 мм 3D заточка 2 компонентная рукоятка Вихрь 73/2/4/5 - практичный и удобный инструмент, который используется при распиловке деревянных заготовок.