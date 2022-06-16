Ножовка Вихрь (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/5
Арт. О00000013132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|400
- Ножовка 400 мм 3D заточка 2 компонентная рукоятка Вихрь 73/2/4/5 - практичный и удобный инструмент, который используется при распиловке деревянных заготовок.
Преимущества
- Средний размер зуба обеспечивает высокую скорость и относительно чистый срез
- С помощью двухкомпонентной рукоятки обеспечивается надежный хват, и при длительной работе не натирает руки