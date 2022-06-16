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Ножовка Вихрь (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/5
5.0
2
Найти аналог
Ножовки по дереву
    Ножовка Вихрь (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/5
    Арт. О00000013132
    5.0
    2
    Ножовка Вихрь (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/5
    Ножовка Вихрь (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/5
      Ножовка Вихрь (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/5
      Ножовка Вихрь (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/5

      Ножовка Вихрь (400 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013132
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка 400 мм 3D заточка 2 компонентная рукоятка Вихрь 73/2/4/5 - практичный и удобный инструмент, который используется при распиловке деревянных заготовок.

        Преимущества

        • Средний размер зуба обеспечивает высокую скорость и относительно чистый срез
        • С помощью двухкомпонентной рукоятки обеспечивается надежный хват, и при длительной работе не натирает руки