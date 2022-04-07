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Отбойный молоток Bosch GSH 501 0.611.337.020
5.0
1
Найти аналог
Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток Bosch GSH 501 0.611.337.020
    Арт. X135018
    5.0
    1
    Отбойный молоток Bosch GSH 501 0.611.337.020
    Отбойный молоток Bosch GSH 501 0.611.337.020
      Отбойный молоток Bosch GSH 501 0.611.337.020
      Отбойный молоток Bosch GSH 501 0.611.337.020

      Отбойный молоток Bosch GSH 501 0.611.337.020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X135018
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.6
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток Bosch GSH501 используется на стройплощадках для долбления и разрушения бетона, кирпича. Высокая производительность работы достигается за счет уменьшенного контактного давления и удлиненного ствола. D-образная рукоятка обеспечивает для уверенного удержания инструмента в любом положении.

        Преимущества

        • Патрон SDS-max - для надежной фиксации и быстрой замены рабочего долота
        • Крепкий ударопрочный корпус - для долгого срока службы Bosch GSH501
        • Высокая энергия удара - для большей производительности выемки
        • D-образная рукоятка - для уверенного удержания инструмента в любом положении
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей