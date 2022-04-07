Отбойный молоток Bosch GSH 501 0.611.337.020

Преимущества

Патрон SDS-max - для надежной фиксации и быстрой замены рабочего долота

Крепкий ударопрочный корпус - для долгого срока службы Bosch GSH501

Высокая энергия удара - для большей производительности выемки

D-образная рукоятка - для уверенного удержания инструмента в любом положении

Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей

Отбойный молоток Bosch GSH501 используется на стройплощадках для долбления и разрушения бетона, кирпича. Высокая производительность работы достигается за счет уменьшенного контактного давления и удлиненного ствола. D-образная рукоятка обеспечивает для уверенного удержания инструмента в любом положении.