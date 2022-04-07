Отбойный молоток Bosch GSH 501 0.611.337.020
Арт. X135018
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5.6
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Напряжение сети, В
|220
- Отбойный молоток Bosch GSH501 используется на стройплощадках для долбления и разрушения бетона, кирпича. Высокая производительность работы достигается за счет уменьшенного контактного давления и удлиненного ствола. D-образная рукоятка обеспечивает для уверенного удержания инструмента в любом положении.
Преимущества
- Патрон SDS-max - для надежной фиксации и быстрой замены рабочего долота
- Крепкий ударопрочный корпус - для долгого срока службы Bosch GSH501
- Высокая энергия удара - для большей производительности выемки
- D-образная рукоятка - для уверенного удержания инструмента в любом положении
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей