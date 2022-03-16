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Отбойный молоток Bosch GSH 7 VC 0.611.322.000
5.0
2
74 990 ₽
87 360 ₽
Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток Bosch GSH 7 VC 0.611.322.000
    Арт. X1350180
    5.0
    2
    Отбойный молоток Bosch GSH 7 VC 0.611.322.000
    Отбойный молоток Bosch GSH 7 VC 0.611.322.000
    Отбойный молоток Bosch GSH 7 VC 0.611.322.000
    Отбойный молоток Bosch GSH 7 VC 0.611.322.000
      Отбойный молоток Bosch GSH 7 VC 0.611.322.000
      Отбойный молоток Bosch GSH 7 VC 0.611.322.000
      Отбойный молоток Bosch GSH 7 VC 0.611.322.000
      Отбойный молоток Bosch GSH 7 VC 0.611.322.000

      Отбойный молоток Bosch GSH 7 VC 0.611.322.000

      • -12 370 ₽
      74 990 ₽
      87 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1350180
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		8.5
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      • -12 370 ₽
      74 990 ₽
      87 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток Bosch GSH 7 VC 0.611.322.000 используется для разрушения бетонных, железобетонных, кирпичных, каменных конструкций, долбления асфальтных, плиточных покрытий, уплотненного грунта и других строительных работ. Данная модель имеет антивибрационную систему, благодаря чему работать гораздо комфортнее. Прочные металлические компоненты увеличивают срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Высокая сила удара
        • Антивибрационная система
        • Долгий срок службы благодаря прочным металлическим компонентам
        • Механизм долбления протестирован в различных условиях
        • Инструмент поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки