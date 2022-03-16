Преимущества

Высокая сила удара

Антивибрационная система

Долгий срок службы благодаря прочным металлическим компонентам

Механизм долбления протестирован в различных условиях

Инструмент поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки

Отбойный молоток Bosch GSH 7 VC 0.611.322.000 используется для разрушения бетонных, железобетонных, кирпичных, каменных конструкций, долбления асфальтных, плиточных покрытий, уплотненного грунта и других строительных работ. Данная модель имеет антивибрационную систему, благодаря чему работать гораздо комфортнее. Прочные металлические компоненты увеличивают срок службы инструмента.