Отбойный молоток Bosch GSH 7 VC 0.611.322.000
Арт. X1350180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|8.5
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Частота, Гц
|50
- Отбойный молоток Bosch GSH 7 VC 0.611.322.000 используется для разрушения бетонных, железобетонных, кирпичных, каменных конструкций, долбления асфальтных, плиточных покрытий, уплотненного грунта и других строительных работ. Данная модель имеет антивибрационную систему, благодаря чему работать гораздо комфортнее. Прочные металлические компоненты увеличивают срок службы инструмента.
Преимущества
- Высокая сила удара
- Антивибрационная система
- Долгий срок службы благодаря прочным металлическим компонентам
- Механизм долбления протестирован в различных условиях
- Инструмент поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки