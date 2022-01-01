Отвертка шлицевая Энкор 19551, 0.6х3.0х100 мм
Арт. 77777Х1306220
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|шлицевая
|
Назначение
|универсальное
- Шлицевая отвертка 0.6х3.0х100мм Энкор 19551 предназначена для работы с резьбовыми соединениями во время слесарных или авторемонтных работ. Стержень из хромванадиевой стали оснащен намагниченным наконечником, что позволяет облегчить использование отвертки в труднодоступных местах. Двухкомпонентная рукоять обеспечивает надежный захват и позволяет снизить нагрузку на кисть.
Преимущества
- Рукоять шлицевой отвертки 0.6х3.0х100мм Энкор 19551 из двухкомпонентного материала
- Намагниченный наконечник
- Размер стержня 100мм