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Отвертка шлицевая Энкор 19551, 0.6х3.0х100 мм
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Отвертки
    Отвертка шлицевая Энкор 19551, 0.6х3.0х100 мм
    Арт. 77777Х1306220
    Отвертка шлицевая Энкор 19551, 0.6х3.0х100 мм

      Отвертка шлицевая Энкор 19551, 0.6х3.0х100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306220

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		шлицевая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлицевая отвертка 0.6х3.0х100мм Энкор 19551 предназначена для работы с резьбовыми соединениями во время слесарных или авторемонтных работ. Стержень из хромванадиевой стали оснащен намагниченным наконечником, что позволяет облегчить использование отвертки в труднодоступных местах. Двухкомпонентная рукоять обеспечивает надежный захват и позволяет снизить нагрузку на кисть.

        Преимущества

        • Рукоять шлицевой отвертки 0.6х3.0х100мм Энкор 19551 из двухкомпонентного материала
        • Намагниченный наконечник
        • Размер стержня 100мм