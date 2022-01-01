Отвертка ЭНКОР 19691 диэлектрическая шлицевая 4х100мм 1000В

Преимущества

Стержень из хромванадиевой стали

Износостойкость

Долгий срок службы

Диэлектрическая шлицевая отвертка 4х100мм Энкор 19691 является простым и удобным приспособлением для работы с крепежом под напряжением до 1000В. Стержень отвертки выполнен из хромванадиевой стали и обладает диэлектрическим покрытием для обеспечения безопасности. Двухкомпонентная рукоять снижает нагрузку на кисть во время длительной работы.