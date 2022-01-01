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Отвертка ЭНКОР 19691 диэлектрическая шлицевая 4х100мм 1000В
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Отвертки
    Отвертка ЭНКОР 19691 диэлектрическая шлицевая 4х100мм 1000В
    Арт. 77777Х1306202

      Отвертка ЭНКОР 19691 диэлектрическая шлицевая 4х100мм 1000В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306202

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Намагниченный наконечник
      		Нет
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диэлектрическая шлицевая отвертка 4х100мм Энкор 19691 является простым и удобным приспособлением для работы с крепежом под напряжением до 1000В. Стержень отвертки выполнен из хромванадиевой стали и обладает диэлектрическим покрытием для обеспечения безопасности. Двухкомпонентная рукоять снижает нагрузку на кисть во время длительной работы.

        Преимущества

        • Стержень из хромванадиевой стали
        • Износостойкость
        • Долгий срок службы