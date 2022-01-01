Отвертка ЭНКОР 19691 диэлектрическая шлицевая 4х100мм 1000В
Арт. 77777Х1306202
Характеристики
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Производитель
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
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Намагниченный наконечник
|Нет
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
- Диэлектрическая шлицевая отвертка 4х100мм Энкор 19691 является простым и удобным приспособлением для работы с крепежом под напряжением до 1000В. Стержень отвертки выполнен из хромванадиевой стали и обладает диэлектрическим покрытием для обеспечения безопасности. Двухкомпонентная рукоять снижает нагрузку на кисть во время длительной работы.
Преимущества
- Стержень из хромванадиевой стали
- Износостойкость
- Долгий срок службы