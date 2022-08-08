Лобзик P.I.T. PST90-C1 Мастер

Преимущества

Лазерный указатель места пиления - new!

LED-подсветка рабочей зоны - new!

Глубина пропила в древесине до 90 мм

Надежный электродвигатель с мощностью 900 Вт

Регулировка оборотов в диапазоне 0-3000 ход/мин

3 режима работы с маятниковым ходом

Быстрая и удобная смена пильных полотен

Функция обдува рабочей зоны

Удобный эргономичный дизайн, малые размеры и вес, низкий уровень вибрации

Обновленная версия отлично зарекомендовавших себя лобзиков PIT. Обновленный дизайн, улучшенная эргономика, долгий срок службы. Удобный и многофункциональный инструмент. Пригодится как для домашнего, так и для профессионального использования. Плавное движение, маятниковый ход для ускорения пиления. Подходит для различных материалов. Отличное соотношение производительности и удобства. Применение: для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления.