Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лобзик P.I.T. PST90-C1 Мастер
4.0
2
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик P.I.T. PST90-C1 Мастер
    Арт. О00000033355
    4.0
    2
    Лобзик P.I.T. PST90-C1 Мастер
    Лобзик P.I.T. PST90-C1 Мастер
    Лобзик P.I.T. PST90-C1 Мастер
    Лобзик P.I.T. PST90-C1 Мастер
    Лобзик P.I.T. PST90-C1 Мастер
    Лобзик P.I.T. PST90-C1 Мастер
      Лобзик P.I.T. PST90-C1 Мастер
      Лобзик P.I.T. PST90-C1 Мастер
      Лобзик P.I.T. PST90-C1 Мастер
      Лобзик P.I.T. PST90-C1 Мастер
      Лобзик P.I.T. PST90-C1 Мастер
      Лобзик P.I.T. PST90-C1 Мастер

      Лобзик P.I.T. PST90-C1 Мастер

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033355
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Обновленная версия отлично зарекомендовавших себя лобзиков PIT. Обновленный дизайн, улучшенная эргономика, долгий срок службы. Удобный и многофункциональный инструмент. Пригодится как для домашнего, так и для профессионального использования. Плавное движение, маятниковый ход для ускорения пиления. Подходит для различных материалов. Отличное соотношение производительности и удобства. Применение: для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления.

        Преимущества

        • Лазерный указатель места пиления - new!
        • LED-подсветка рабочей зоны - new!
        • Глубина пропила в древесине до 90 мм
        • Надежный электродвигатель с мощностью 900 Вт
        • Регулировка оборотов в диапазоне 0-3000 ход/мин
        • 3 режима работы с маятниковым ходом
        • Быстрая и удобная смена пильных полотен
        • Функция обдува рабочей зоны
        • Удобный эргономичный дизайн, малые размеры и вес, низкий уровень вибрации