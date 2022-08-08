Лобзик P.I.T. PST90-C1 Мастер
Арт. О00000033355
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Да
- Обновленная версия отлично зарекомендовавших себя лобзиков PIT. Обновленный дизайн, улучшенная эргономика, долгий срок службы. Удобный и многофункциональный инструмент. Пригодится как для домашнего, так и для профессионального использования. Плавное движение, маятниковый ход для ускорения пиления. Подходит для различных материалов. Отличное соотношение производительности и удобства. Применение: для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления.
Преимущества
- Лазерный указатель места пиления - new!
- LED-подсветка рабочей зоны - new!
- Глубина пропила в древесине до 90 мм
- Надежный электродвигатель с мощностью 900 Вт
- Регулировка оборотов в диапазоне 0-3000 ход/мин
- 3 режима работы с маятниковым ходом
- Быстрая и удобная смена пильных полотен
- Функция обдува рабочей зоны
- Удобный эргономичный дизайн, малые размеры и вес, низкий уровень вибрации