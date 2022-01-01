Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C1 МАСТЕР, 2,5 кВт

Преимущества

Надежный и мощный двигатель

Сила удара 65 Дж

Надежность удержания рабочей оснастки обеспечивает шестигранный патрон

AVR - антивибрационная технология, позволяющая снизить уровень вибрации до минимума

Корпус редуктора из магниевого сплава - меньший вес изделия и эффективный отвод тепла

Удобная рукоятка для комфортной работы

Металлический чемодан решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. GSH90-C1

Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C1 предназначен для разрушения конструкций из бетона, железобетона, кирпича и камня твердых пород, асфальта. Удобная регулируемая рукоятка для надежного хвата. Данная модель снабжена самым крепким и надежным типом патрона - HEXAGON. Для удобного хранения и транспортировки предусмотрен металлический чемодан.