Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C1 МАСТЕР, 2,5 кВт
Арт. О00000029524
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|25
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Напряжение сети, В
|220
- Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C1 предназначен для разрушения конструкций из бетона, железобетона, кирпича и камня твердых пород, асфальта. Удобная регулируемая рукоятка для надежного хвата. Данная модель снабжена самым крепким и надежным типом патрона - HEXAGON. Для удобного хранения и транспортировки предусмотрен металлический чемодан.
Преимущества
- Надежный и мощный двигатель
- Сила удара 65 Дж
- Надежность удержания рабочей оснастки обеспечивает шестигранный патрон
- AVR - антивибрационная технология, позволяющая снизить уровень вибрации до минимума
- Корпус редуктора из магниевого сплава - меньший вес изделия и эффективный отвод тепла
- Удобная рукоятка для комфортной работы
- Металлический чемодан решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. GSH90-C1