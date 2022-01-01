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Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C1 МАСТЕР, 2,5 кВт
27 900 ₽
36 485 ₽
Бетоноломы
    Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C1 МАСТЕР, 2,5 кВт
    Арт. О00000029524
    Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C1 МАСТЕР, 2,5 кВт
    Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C1 МАСТЕР, 2,5 кВт
    Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C1 МАСТЕР, 2,5 кВт
    Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C1 МАСТЕР, 2,5 кВт
      Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C1 МАСТЕР, 2,5 кВт
      Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C1 МАСТЕР, 2,5 кВт
      Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C1 МАСТЕР, 2,5 кВт
      Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C1 МАСТЕР, 2,5 кВт

      Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C1 МАСТЕР, 2,5 кВт

      • -8 585 ₽
      27 900 ₽
      36 485 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000029524

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		25
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -8 585 ₽
      27 900 ₽
      36 485 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C1 предназначен для разрушения конструкций из бетона, железобетона, кирпича и камня твердых пород, асфальта. Удобная регулируемая рукоятка для надежного хвата. Данная модель снабжена самым крепким и надежным типом патрона - HEXAGON. Для удобного хранения и транспортировки предусмотрен металлический чемодан.

        Преимущества

        • Надежный и мощный двигатель
        • Сила удара 65 Дж
        • Надежность удержания рабочей оснастки обеспечивает шестигранный патрон
        • AVR - антивибрационная технология, позволяющая снизить уровень вибрации до минимума
        • Корпус редуктора из магниевого сплава  - меньший вес изделия и эффективный отвод тепла
        • Удобная рукоятка для комфортной работы
        • Металлический чемодан решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. GSH90-C1