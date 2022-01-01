Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-C1
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-C1
    Арт. О00000034454
    Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-C1
    Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-C1
    Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-C1
    Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-C1
    Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-C1
      Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-C1
      Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-C1
      Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-C1
      Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-C1
      Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-C1

      Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-C1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034454

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		3.5
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-C1 предназначен для строгания пиломатериалов из древесины различных пород. Возможность фиксации кнопки "Пуск" во включенном положении обеспечивает удобство при продолжительной работе. В комплект входит мешок для стружки, что позволяет содержать рабочее место в чистоте. Модель может устанавливаться в стационарное положение для более удобной и эффективной работы.

        Преимущества

        • Аккуратная обработка материала - можно задать точную глубину строгания
        • Для сохранения чистоты рабочего места к P.I.T. PEP006L-C1 можно присоединять как мешок, так и пылесос
        • Дополнительная рукоятка - для контроля над инструментом
        • Вентиляционные отверстия - для защиты от перегрева