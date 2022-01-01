Преимущества

Аккуратная обработка материала - можно задать точную глубину строгания

Для сохранения чистоты рабочего места к P.I.T. PEP006L-C1 можно присоединять как мешок, так и пылесос

Дополнительная рукоятка - для контроля над инструментом

Вентиляционные отверстия - для защиты от перегрева

Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-C1 предназначен для строгания пиломатериалов из древесины различных пород. Возможность фиксации кнопки "Пуск" во включенном положении обеспечивает удобство при продолжительной работе. В комплект входит мешок для стружки, что позволяет содержать рабочее место в чистоте. Модель может устанавливаться в стационарное положение для более удобной и эффективной работы.