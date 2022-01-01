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Электрические рубанки

Электрорубанки для дачи и дома

  • Регулировка глубины строгания: Да
  • Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: Да
  • Выборка четверти: Да
Найдено: 7 товаров
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Электрорубанки для дачи и дома в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 299 рублей до 23 999 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.