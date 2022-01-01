Электрорубанки для дачи и дома
Найдено: 7 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 22 630 ₽28 550 ₽Мощность, Вт: 1050Глубина строгания, мм: 4
- -5 920 ₽
-
- 10 500 ₽Мощность, Вт: 1300Глубина строгания, мм: 4
- Персональная скидка
-
- 8 590 ₽Мощность, Вт: 1100Глубина строгания, мм: 3
- 7 940 ₽Мощность, Вт: 710Глубина строгания, мм: 2
- 8 369 ₽9 340 ₽Мощность, Вт: 1100Глубина строгания, мм: 4
- -971 ₽
- Персональная скидка
- 35 999 ₽42 160 ₽Мощность, Вт: 850Глубина строгания, мм: 4
- -6 161 ₽
-
- Нет в наличииМощность, Вт: 1300Глубина строгания, мм: 4
Электрорубанки для дачи и дома в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 299 рублей до 23 999 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.