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Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C
5.0
1
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C
    Арт. О00000026730
    5.0
    1
    Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C
    Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C
    Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C
    Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C
    Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C
    Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C
    Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C
      Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C
      Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C
      Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C
      Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C
      Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C
      Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C
      Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C

      Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026730
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		5.6
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C предназначен для строгания пиломатериалов из древесины различных пород. Регулировка глубины строгания обеспечивает выполнение различных задач. Для удобства обслуживания без обращения в сервисный центр угольные щетки и приводной ремень располагаются под боковыми кожухами.

        Преимущества

        • Мощный двигатель - для высокой эффективности
        • Воздушное охлаждение - для стабильной работы 
        • Пылеудаление - для чистоты рабочей зоны
        • Дополнительная рукоятка - для контроля над инструментом
        • Двойная изоляция - для продолжительного срока службы
        • Клавиша самоблокировки - для удобства при продолжительной работы