Преимущества

Мощный двигатель - для высокой эффективности

Воздушное охлаждение - для стабильной работы

Пылеудаление - для чистоты рабочей зоны

Дополнительная рукоятка - для контроля над инструментом

Двойная изоляция - для продолжительного срока службы

Клавиша самоблокировки - для удобства при продолжительной работы

Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C предназначен для строгания пиломатериалов из древесины различных пород. Регулировка глубины строгания обеспечивает выполнение различных задач. Для удобства обслуживания без обращения в сервисный центр угольные щетки и приводной ремень располагаются под боковыми кожухами.