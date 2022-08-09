Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C
Арт. О00000026730
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|5.6
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Класс товара
|бытовой
- Электрический рубанок P.I.T. Мастер GHO110-C предназначен для строгания пиломатериалов из древесины различных пород. Регулировка глубины строгания обеспечивает выполнение различных задач. Для удобства обслуживания без обращения в сервисный центр угольные щетки и приводной ремень располагаются под боковыми кожухами.
Преимущества
- Мощный двигатель - для высокой эффективности
- Воздушное охлаждение - для стабильной работы
- Пылеудаление - для чистоты рабочей зоны
- Дополнительная рукоятка - для контроля над инструментом
- Двойная изоляция - для продолжительного срока службы
- Клавиша самоблокировки - для удобства при продолжительной работы