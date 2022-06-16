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Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-82СТ 72/5/3
5.0
2
5 090 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-82СТ 72/5/3
    Арт. О00000013114
    5.0
    2
    Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-82СТ 72/5/3
    Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-82СТ 72/5/3
    Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-82СТ 72/5/3
    Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-82СТ 72/5/3
      Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-82СТ 72/5/3
      Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-82СТ 72/5/3
      Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-82СТ 72/5/3
      Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-82СТ 72/5/3

      Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-82СТ 72/5/3

      5 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      23 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013114
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      5 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      23 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-82СТ 72/5/3 используется домашними мастерами. Удобный механизм регулировки глубины строгания совмещен с дополнительной рукояткой. При эксплуатации в режиме станка, кнопка включения фиксируется специальным упором, обеспечивающим непрерывную работу.

        Преимущества 

        • Вихрь Р-82СТ 72/5/3 может быть использован как строгальный станок - это упрощает обработку больших поверхностей
        • Возможность регулировки глубины строгания
        • Возможность выборки четверти
        • Рукоятка с резиновыми накладками - для комфортного рабочего процесса
        • Большое количество оборотов позволяет добиться высокого качества обработки