Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-82СТ 72/5/3
Арт. О00000013114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3
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Класс товара
|профессиональный
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- -1 420 ₽
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Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-82СТ 72/5/3 используется домашними мастерами. Удобный механизм регулировки глубины строгания совмещен с дополнительной рукояткой. При эксплуатации в режиме станка, кнопка включения фиксируется специальным упором, обеспечивающим непрерывную работу.
Преимущества
- Вихрь Р-82СТ 72/5/3 может быть использован как строгальный станок - это упрощает обработку больших поверхностей
- Возможность регулировки глубины строгания
- Возможность выборки четверти
- Рукоятка с резиновыми накладками - для комфортного рабочего процесса
- Большое количество оборотов позволяет добиться высокого качества обработки