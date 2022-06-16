Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-82СТ 72/5/3 используется домашними мастерами. Удобный механизм регулировки глубины строгания совмещен с дополнительной рукояткой. При эксплуатации в режиме станка, кнопка включения фиксируется специальным упором, обеспечивающим непрерывную работу.

Преимущества