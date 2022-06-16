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Электрический рубанок Вихрь Р-82/800 72/5/1
4.5
2
3 390 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Вихрь Р-82/800 72/5/1
    Арт. О00000012973
    4.5
    2
    Электрический рубанок Вихрь Р-82/800 72/5/1
    Электрический рубанок Вихрь Р-82/800 72/5/1
    Электрический рубанок Вихрь Р-82/800 72/5/1
    Электрический рубанок Вихрь Р-82/800 72/5/1
    Электрический рубанок Вихрь Р-82/800 72/5/1
    Электрический рубанок Вихрь Р-82/800 72/5/1
      Электрический рубанок Вихрь Р-82/800 72/5/1
      Электрический рубанок Вихрь Р-82/800 72/5/1
      Электрический рубанок Вихрь Р-82/800 72/5/1
      Электрический рубанок Вихрь Р-82/800 72/5/1
      Электрический рубанок Вихрь Р-82/800 72/5/1
      Электрический рубанок Вихрь Р-82/800 72/5/1

      Электрический рубанок Вихрь Р-82/800 72/5/1

      3 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012973
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      3 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электрический рубанок ВИХРЬ Р-82/800 72/5/1 позволяет обрабатывать древесину на глубину до 2 мм. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для поддержания чистоты рабочего места и отличной видимости обрабатываемого участка. Рукоятка с выемками под пальцы обеспечивает комфортную работу с инструментом, а дополнительная направляющая рукоятка нужна для плавного ведения рубанка. Качественные комплектующие, в том числе надежный электрический двигатель, обуславливают продолжительную эксплуатацию инструмента.

        Преимущества 

        • Аккуратность и точность
        • Большое количество оборотов позволяют добиться высокого качества обработки
        • Долгий срок службы 