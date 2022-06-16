Преимущества

Аккуратность и точность

Большое количество оборотов позволяют добиться высокого качества обработки

Долгий срок службы

Электрический рубанок ВИХРЬ Р-82/800 72/5/1 позволяет обрабатывать древесину на глубину до 2 мм. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для поддержания чистоты рабочего места и отличной видимости обрабатываемого участка. Рукоятка с выемками под пальцы обеспечивает комфортную работу с инструментом, а дополнительная направляющая рукоятка нужна для плавного ведения рубанка. Качественные комплектующие, в том числе надежный электрический двигатель, обуславливают продолжительную эксплуатацию инструмента.