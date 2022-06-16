Электрический рубанок Вихрь Р-82/800 72/5/1
Арт. О00000012973
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3
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Класс товара
|бытовой
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- Электрический рубанок ВИХРЬ Р-82/800 72/5/1 позволяет обрабатывать древесину на глубину до 2 мм. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для поддержания чистоты рабочего места и отличной видимости обрабатываемого участка. Рукоятка с выемками под пальцы обеспечивает комфортную работу с инструментом, а дополнительная направляющая рукоятка нужна для плавного ведения рубанка. Качественные комплектующие, в том числе надежный электрический двигатель, обуславливают продолжительную эксплуатацию инструмента.
Преимущества
- Аккуратность и точность
- Большое количество оборотов позволяют добиться высокого качества обработки
- Долгий срок службы