Электрические мини-рубанки
Найдено: 55 товаров
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- 12 999 ₽16 490 ₽Мощность, Вт: 650Глубина строгания, мм: 3
- -3 491 ₽
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- 12 200 ₽15 380 ₽Мощность, Вт: 620Глубина строгания, мм: 3
- -3 180 ₽
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- 20 799 ₽30 310 ₽Мощность, Вт: 850Глубина строгания, мм: 4
- -9 511 ₽
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- 22 630 ₽28 550 ₽Мощность, Вт: 1050Глубина строгания, мм: 4
- -5 920 ₽
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- 8 836 ₽8 837 ₽Мощность, Вт: 1050Глубина строгания, мм: 3
- -1 ₽
- Персональная скидка
- 3 790 ₽Мощность, Вт: 800Глубина строгания, мм: 2
- 5 864 ₽7 150 ₽Мощность, Вт: 750Глубина строгания, мм: 2
- -1 286 ₽
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- 6 610 ₽Мощность, Вт: 710Глубина строгания, мм: 2
- 6 199 ₽Мощность, Вт: 1100Глубина строгания, мм: 3
- Персональная скидка
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- 5 270 ₽Мощность, Вт: 950Глубина строгания, мм: 3
- Персональная скидка
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- 3 681 ₽Мощность, Вт: 1100Глубина строгания, мм: 3
- 4 660 ₽4 990 ₽Мощность, Вт: 650Глубина строгания, мм: 2
- -330 ₽
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- 7 940 ₽Мощность, Вт: 710Глубина строгания, мм: 2
- 5 090 ₽Мощность, Вт: 1100Глубина строгания, мм: 3
- 14 999 ₽20 270 ₽Мощность, Вт: 710Глубина строгания, мм: 2.6
- -5 271 ₽
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- 6 990 ₽Мощность, Вт: 900Глубина строгания, мм: 3
- Персональная скидка
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- 6 390 ₽Мощность, Вт: 900Глубина строгания, мм: 3
- Персональная скидка
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- 35 999 ₽42 160 ₽Мощность, Вт: 850Глубина строгания, мм: 4
- -6 161 ₽
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- 3 390 ₽Мощность, Вт: 800Глубина строгания, мм: 2
- 10 699 ₽Мощность, Вт: 580Глубина строгания, мм: 1.5
- 6 190 ₽Мощность, Вт: 710Глубина строгания, мм: 3
- Персональная скидка
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- 3 290 ₽3 570 ₽Мощность, Вт: 600Глубина строгания, мм: 2
- -280 ₽
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- 3 850 ₽6 880 ₽Мощность, Вт: 800Глубина строгания, мм: 3
- -3 030 ₽
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- 24 434 ₽25 190 ₽Мощность, Вт: 1050Глубина строгания, мм: 4
- -756 ₽
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Электрические мини-рубанки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 661 рубль до 23 999 рублей. В наличии более 32 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.