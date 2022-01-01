Электрорубанки с кейсом
Найдено: 5 товаров
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- 47 880 ₽53 090 ₽Мощность, Вт: 1200Глубина строгания, мм: 2
- -5 210 ₽
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- 35 999 ₽42 160 ₽Мощность, Вт: 850Глубина строгания, мм: 4
- -6 161 ₽
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- 24 434 ₽25 190 ₽Мощность, Вт: 1050Глубина строгания, мм: 4
- -756 ₽
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- Нет в наличииМощность, Вт: 750Глубина строгания, мм: 3
- Нет в наличииМощность, Вт: 600Глубина строгания, мм: 3
Электрорубанки с кейсом в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 176 рублей до 35 209 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.