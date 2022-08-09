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Электрический рубанок Skil 1565 + 2 ножа + кейс F.015.156.5LD
5.0
1
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Электрические рубанки
    Электрический рубанок Skil 1565 + 2 ножа + кейс F.015.156.5LD
    Арт. X1048040862
    5.0
    1
    Электрический рубанок Skil 1565 + 2 ножа + кейс F.015.156.5LD
    Электрический рубанок Skil 1565 + 2 ножа + кейс F.015.156.5LD
    Электрический рубанок Skil 1565 + 2 ножа + кейс F.015.156.5LD
      Электрический рубанок Skil 1565 + 2 ножа + кейс F.015.156.5LD
      Электрический рубанок Skil 1565 + 2 ножа + кейс F.015.156.5LD
      Электрический рубанок Skil 1565 + 2 ножа + кейс F.015.156.5LD

      Электрический рубанок Skil 1565 + 2 ножа + кейс F.015.156.5LD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048040862
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Вес, кг
      		3
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • SKIL 1565LD обладает высокой мощностью и большим числом оборотов, что позволяет выполнять работу качественно и быстро. Глубина выборки паза — до 18 мм, что дает возможность из обычной обрезной доски сделать доску высокого класса. Устройство весит 3 кг, поэтому ваши руки практически не устают в процессе работы. Встроен пылесборник, который собирает образовавшиеся опилки и стружку. Рубанок SKIL 1565LD имеет в комплекте жесткий кейс для хранения, что очень удобно при переноске инструмента. 

        Преимущества

        • Мощный двигатель 720-ватт обеспечивает идеальное выполнение таких операций как строгание, снятие фасок и фальцовка
        • Выпускные отверстия для щепок с правой и левой сторон для коррекции выброса щепок в зависимости от рабочих условий
        • Двусторонние твердосплавные ножи из карбида вольфрама обеспечивают гладкое шлифование поверхности и обладают большим сроком службы
        • Удобная подошва защищает обрабатываемое изделие и лезвия рубанка
        • Высококачественная алюминиевая шлифовальная подошва для обеспечения наилучшей гладкости шлифования
        • Широкая рукоятка регулировки глубины также служит дополнительной ручкой для надежного захвата инструмента
        • Для облегчения снятия фасок в алюминиевом основании предусмотрены 2 «V» – образных желоба
        • Современный эргономичный дизайн для наибольшего удобства использования
        • Встроенное отделение для хранения ключей
        • Индикатор включения питания, сигнализирующий о готовности инструмента к работе
        • Дополнительно: возможно применение пылесоса или пылесборного мешка для удаления пыли при работе