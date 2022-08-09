Электрический рубанок Skil 1565 + 2 ножа + кейс F.015.156.5LD

Преимущества

Мощный двигатель 720-ватт обеспечивает идеальное выполнение таких операций как строгание, снятие фасок и фальцовка

Выпускные отверстия для щепок с правой и левой сторон для коррекции выброса щепок в зависимости от рабочих условий

Двусторонние твердосплавные ножи из карбида вольфрама обеспечивают гладкое шлифование поверхности и обладают большим сроком службы

Удобная подошва защищает обрабатываемое изделие и лезвия рубанка

Высококачественная алюминиевая шлифовальная подошва для обеспечения наилучшей гладкости шлифования

Широкая рукоятка регулировки глубины также служит дополнительной ручкой для надежного захвата инструмента

Для облегчения снятия фасок в алюминиевом основании предусмотрены 2 «V» – образных желоба

Современный эргономичный дизайн для наибольшего удобства использования

Встроенное отделение для хранения ключей

Индикатор включения питания, сигнализирующий о готовности инструмента к работе

Дополнительно: возможно применение пылесоса или пылесборного мешка для удаления пыли при работе

SKIL 1565LD обладает высокой мощностью и большим числом оборотов, что позволяет выполнять работу качественно и быстро. Глубина выборки паза — до 18 мм, что дает возможность из обычной обрезной доски сделать доску высокого класса. Устройство весит 3 кг, поэтому ваши руки практически не устают в процессе работы. Встроен пылесборник, который собирает образовавшиеся опилки и стружку. Рубанок SKIL 1565LD имеет в комплекте жесткий кейс для хранения, что очень удобно при переноске инструмента.