Электрический рубанок Skil 1565 + 2 ножа + кейс F.015.156.5LD
Арт. X1048040862
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Вес, кг
|3
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Класс товара
|полупрофессиональный
- SKIL 1565LD обладает высокой мощностью и большим числом оборотов, что позволяет выполнять работу качественно и быстро. Глубина выборки паза — до 18 мм, что дает возможность из обычной обрезной доски сделать доску высокого класса. Устройство весит 3 кг, поэтому ваши руки практически не устают в процессе работы. Встроен пылесборник, который собирает образовавшиеся опилки и стружку. Рубанок SKIL 1565LD имеет в комплекте жесткий кейс для хранения, что очень удобно при переноске инструмента.
Преимущества
- Мощный двигатель 720-ватт обеспечивает идеальное выполнение таких операций как строгание, снятие фасок и фальцовка
- Выпускные отверстия для щепок с правой и левой сторон для коррекции выброса щепок в зависимости от рабочих условий
- Двусторонние твердосплавные ножи из карбида вольфрама обеспечивают гладкое шлифование поверхности и обладают большим сроком службы
- Удобная подошва защищает обрабатываемое изделие и лезвия рубанка
- Высококачественная алюминиевая шлифовальная подошва для обеспечения наилучшей гладкости шлифования
- Широкая рукоятка регулировки глубины также служит дополнительной ручкой для надежного захвата инструмента
- Для облегчения снятия фасок в алюминиевом основании предусмотрены 2 «V» – образных желоба
- Современный эргономичный дизайн для наибольшего удобства использования
- Встроенное отделение для хранения ключей
- Индикатор включения питания, сигнализирующий о готовности инструмента к работе
- Дополнительно: возможно применение пылесоса или пылесборного мешка для удаления пыли при работе