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Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
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Электрические рубанки
    Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
    Арт. О00000033677
    Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
    Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
    Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
    Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
    Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
    Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
    Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
    Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
      Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
      Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
      Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
      Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
      Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
      Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
      Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
      Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215

      Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033677

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.1
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215 предназначен для обработки деревянных заготовок. Оснащен платформой из алюминиевого сплава для увеличения срока службы инструмента. Благодаря специальной рукояти обеспечивается надежный охват.

        Преимущества

        • Огромный запас мощности и высочайшая производительность инструмента
        • Точная фрезерованная платформа инструмента из качественного алюминиевого сплава
        • Глубина строгания до 3,0 мм с механизмом точной настройки
        • Регулируемая глубина выборки фальца (четверти) до 24 мм
        • Подпружиненный опорный башмак
        • Стандартные двухсторонние ножи 82х5,5х1,2 мм
        • Двухсторонний регулируемый выброс стружки
        • Пазы для выборки фасок трех типоразмеров