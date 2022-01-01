Преимущества

Огромный запас мощности и высочайшая производительность инструмента

Точная фрезерованная платформа инструмента из качественного алюминиевого сплава

Глубина строгания до 3,0 мм с механизмом точной настройки

Регулируемая глубина выборки фальца (четверти) до 24 мм

Подпружиненный опорный башмак

Стандартные двухсторонние ножи 82х5,5х1,2 мм

Двухсторонний регулируемый выброс стружки

Пазы для выборки фасок трех типоразмеров

Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215 предназначен для обработки деревянных заготовок. Оснащен платформой из алюминиевого сплава для увеличения срока службы инструмента. Благодаря специальной рукояти обеспечивается надежный охват.