Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215
Арт. О00000033677
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.1
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Класс товара
|бытовой
- Электрический рубанок Энкор РЭ-950/82 50215 предназначен для обработки деревянных заготовок. Оснащен платформой из алюминиевого сплава для увеличения срока службы инструмента. Благодаря специальной рукояти обеспечивается надежный охват.
Преимущества
- Огромный запас мощности и высочайшая производительность инструмента
- Точная фрезерованная платформа инструмента из качественного алюминиевого сплава
- Глубина строгания до 3,0 мм с механизмом точной настройки
- Регулируемая глубина выборки фальца (четверти) до 24 мм
- Подпружиненный опорный башмак
- Стандартные двухсторонние ножи 82х5,5х1,2 мм
- Двухсторонний регулируемый выброс стружки
- Пазы для выборки фасок трех типоразмеров