Преимущества

Высокая мощность и производительность инструмента

Точная фрезерованная платформа инструмента из качественного алюминиевого сплава

Глубина строгания до 2.5 мм с механизмом точной настройки

Регулируемая глубина выборки фальца (четверти) до 15 мм

Подпружиненный опорный башмак

Стандартные двухсторонние ножи 82х5.5х1.2 мм

Двухсторонний регулируемый выброс стружки

Пазы для выборки фасок трех типоразмеров

Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213 предназначен для обработки деревянных заготовок. Оснащен платформой из алюминиевого сплава для увеличения срока службы инструмента. Идет в комплекте с мешком-пылесборником для очищения рабочей поверхности от мусора.