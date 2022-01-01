Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
Арт. О00000033676
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.9
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Класс товара
|бытовой
- Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213 предназначен для обработки деревянных заготовок. Оснащен платформой из алюминиевого сплава для увеличения срока службы инструмента. Идет в комплекте с мешком-пылесборником для очищения рабочей поверхности от мусора.
Преимущества
- Высокая мощность и производительность инструмента
- Точная фрезерованная платформа инструмента из качественного алюминиевого сплава
- Глубина строгания до 2.5 мм с механизмом точной настройки
- Регулируемая глубина выборки фальца (четверти) до 15 мм
- Подпружиненный опорный башмак
- Стандартные двухсторонние ножи 82х5.5х1.2 мм
- Двухсторонний регулируемый выброс стружки
- Пазы для выборки фасок трех типоразмеров