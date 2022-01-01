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Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
3 850 ₽
6 880 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
    Арт. О00000033676
    Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
    Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
    Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
    Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
    Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
    Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
    Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
    Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
      Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
      Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
      Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
      Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
      Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
      Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
      Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213
      Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213

      Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213

      • -3 030 ₽
      3 850 ₽
      6 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033676

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.9
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      • -3 030 ₽
      3 850 ₽
      6 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический рубанок Энкор РЭ-800/82 50213 предназначен для обработки деревянных заготовок. Оснащен платформой из алюминиевого сплава для увеличения срока службы инструмента. Идет в комплекте с мешком-пылесборником для очищения рабочей поверхности от мусора.

        Преимущества

        • Высокая мощность и производительность инструмента
        • Точная фрезерованная платформа инструмента из качественного алюминиевого сплава
        • Глубина строгания до 2.5 мм с механизмом точной настройки
        • Регулируемая глубина выборки фальца (четверти) до 15 мм
        • Подпружиненный опорный башмак
        • Стандартные двухсторонние ножи 82х5.5х1.2 мм
        • Двухсторонний регулируемый выброс стружки
        • Пазы для выборки фасок трех типоразмеров