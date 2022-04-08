Электрический рубанок Энкор РЭ-1200/110Э 50212

Преимущества

Электронные системы ограничения пускового тока и поддержания оборотов под нагрузкой

Защита мотора от перегрузки

Металлическая подставка с защитной шторкой для стационарного использования

Фрезерованная подошва из алюминиевого литья под давлением

Три разноразмерных V-образных паза для снятия фасок

Парковочный башмак и защитная шторка

Односторонний выброс стружки с возможностью присоединения пылесоса

Блокировка выключателя (защита от случайного включения)

Ступенчатая регулировка глубины строгания с фиксацией выбранного значения

Ножевой вал увеличенного диаметра для стабильной работы

Резиновая накладка на основной и вспомогательной рукоятке

Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра

Электрический рубанок с подставкой Энкор РЭ-1200/110Э 50212 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Мощный двигатель позволяет легко строгать твердые породы деревьев. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента. Система торможения диска обеспечивает дополнительную безопасность при работе. Рубанок можно перевернуть, закрепить с помощью упоров и использовать стационарно, как станок.