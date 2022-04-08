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Электрический рубанок Энкор РЭ-1200/110Э 50212
5.0
1
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Рубанки электрические
    Электрический рубанок Энкор РЭ-1200/110Э 50212
    Арт. Х12730
    5.0
    1
    Электрический рубанок Энкор РЭ-1200/110Э 50212
    Электрический рубанок Энкор РЭ-1200/110Э 50212
    Электрический рубанок Энкор РЭ-1200/110Э 50212
    Электрический рубанок Энкор РЭ-1200/110Э 50212
    Электрический рубанок Энкор РЭ-1200/110Э 50212
      Электрический рубанок Энкор РЭ-1200/110Э 50212
      Электрический рубанок Энкор РЭ-1200/110Э 50212
      Электрический рубанок Энкор РЭ-1200/110Э 50212
      Электрический рубанок Энкор РЭ-1200/110Э 50212
      Электрический рубанок Энкор РЭ-1200/110Э 50212

      Электрический рубанок Энкор РЭ-1200/110Э 50212

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12730
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Мощность, Вт
      		1200
      Ширина строгания, мм
      		110
      Выборка четверти
      		Нет
      Наличие плавного пуска
      		Да
      Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
      		Да
      Вес, кг
      		4.1
      Глубина строгания, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический рубанок с подставкой Энкор РЭ-1200/110Э 50212 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Мощный двигатель позволяет легко строгать твердые породы деревьев. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента. Система торможения диска обеспечивает дополнительную безопасность при работе. Рубанок можно перевернуть, закрепить с помощью упоров и использовать стационарно, как станок.

        Преимущества

        • Электронные системы ограничения пускового тока и поддержания оборотов под нагрузкой
        • Защита мотора от перегрузки
        • Металлическая подставка с защитной шторкой для стационарного использования
        • Фрезерованная подошва из алюминиевого литья под давлением
        • Три разноразмерных V-образных паза для снятия фасок
        • Парковочный башмак и защитная шторка
        • Односторонний выброс стружки с возможностью присоединения пылесоса
        • Блокировка выключателя (защита от случайного включения)
        • Ступенчатая регулировка глубины строгания с фиксацией выбранного значения
        • Ножевой вал увеличенного диаметра для стабильной работы
        • Резиновая накладка на основной и вспомогательной рукоятке
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра