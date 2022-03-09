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Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
3.9
10
8 160 ₽
9 640 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
    Арт. Х12811
    3.9
    10
    Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
    Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
    Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
    Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
    Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
    Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
    Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
    Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
    Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
    Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
      Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
      Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
      Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
      Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
      Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
      Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
      Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
      Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
      Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
      Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12

      Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12

      • -1 480 ₽
      8 160 ₽
      9 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12811
      3.9
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.5
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -1 480 ₽
      8 160 ₽
      9 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический рубанок Интерскол Р-110-01 Р-110/1100М 49.1.0.12 используется для выравнивания деревянных поверхностей шириной до 110 мм. Литые детали рубанка увеличивают прочность и срок службы инструмента. Ножи из быстрорежущей стали. Передняя рукоятка обеспечивает удобную регулировку глубины обработки. Поворот рукоятки обеспечивает изменение высоты расположения передней подошвы. V-образные пазы в передней подошве упрощают снятие фаски.

        Преимущества 

        • Универсальный, хорошо сбалансированный рубанок для любителей и профессионалов
        • Высокая скорость вращения фрезы гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности
        • Эффективная система выброса стружки
        • Блокировка случайного включения
        • Ножи из быстрорежущей стали с возможностью многократного затачивания
        • Воздушное охлаждение
        • Плавная регулировка глубины строгания