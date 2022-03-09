Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12

Преимущества

Универсальный, хорошо сбалансированный рубанок для любителей и профессионалов

Высокая скорость вращения фрезы гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности

Эффективная система выброса стружки

Блокировка случайного включения

Ножи из быстрорежущей стали с возможностью многократного затачивания

Воздушное охлаждение

Плавная регулировка глубины строгания

Электрический рубанок Интерскол Р-110-01 Р-110/1100М 49.1.0.12 используется для выравнивания деревянных поверхностей шириной до 110 мм. Литые детали рубанка увеличивают прочность и срок службы инструмента. Ножи из быстрорежущей стали. Передняя рукоятка обеспечивает удобную регулировку глубины обработки. Поворот рукоятки обеспечивает изменение высоты расположения передней подошвы. V-образные пазы в передней подошве упрощают снятие фаски.