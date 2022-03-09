Электрический рубанок Интерскол Р-110/1100М 49.1.0.12
Арт. Х12811
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.5
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Класс товара
|профессиональный
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- Электрический рубанок Интерскол Р-110-01 Р-110/1100М 49.1.0.12 используется для выравнивания деревянных поверхностей шириной до 110 мм. Литые детали рубанка увеличивают прочность и срок службы инструмента. Ножи из быстрорежущей стали. Передняя рукоятка обеспечивает удобную регулировку глубины обработки. Поворот рукоятки обеспечивает изменение высоты расположения передней подошвы. V-образные пазы в передней подошве упрощают снятие фаски.
Преимущества
- Универсальный, хорошо сбалансированный рубанок для любителей и профессионалов
- Высокая скорость вращения фрезы гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности
- Эффективная система выброса стружки
- Блокировка случайного включения
- Ножи из быстрорежущей стали с возможностью многократного затачивания
- Воздушное охлаждение
- Плавная регулировка глубины строгания