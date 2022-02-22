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Электрический рубанок Интерскол Р-102/1100ЭМ 70.1.1.00
4.4
5
8 590 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Интерскол Р-102/1100ЭМ 70.1.1.00
    Арт. Х12610
    4.4
    5
    Электрический рубанок Интерскол Р-102/1100ЭМ 70.1.1.00
    Электрический рубанок Интерскол Р-102/1100ЭМ 70.1.1.00
    Электрический рубанок Интерскол Р-102/1100ЭМ 70.1.1.00
    Электрический рубанок Интерскол Р-102/1100ЭМ 70.1.1.00
      Электрический рубанок Интерскол Р-102/1100ЭМ 70.1.1.00
      Электрический рубанок Интерскол Р-102/1100ЭМ 70.1.1.00
      Электрический рубанок Интерскол Р-102/1100ЭМ 70.1.1.00
      Электрический рубанок Интерскол Р-102/1100ЭМ 70.1.1.00

      Электрический рубанок Интерскол Р-102/1100ЭМ 70.1.1.00

      8 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12610
      4.4
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.5
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      8 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический рубанок Интерскол Р-102/1100ЭМ 70.1.1.00 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Удобен для строгания заготовок шириной до 100 мм. Прочная конструкция делает рубанок долговечным. Высокая частота вращения увеличивает качество обработки. Ножи из быстрорежущей стали многократно затачиваемые. Есть дополнительная возможность выборки четверти глубиной до 17мм. Для этого в комплекте поставляется  специальный боковой ограничитель.

        Преимущества

        • Плавный пуск
        • Ограничение скорости на холостом ходу
        • Поддержание постоянной скорости под нагрузкой
        • Защита двигателя от токовой перегрузки
        • Автоматически отключаемые щетки
        • Автоматическое парковочное устройство
        • Боковая направляющая линейка
        • Боковой ограничитель для выборки четверти