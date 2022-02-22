Преимущества

Плавный пуск

Ограничение скорости на холостом ходу

Поддержание постоянной скорости под нагрузкой

Защита двигателя от токовой перегрузки

Автоматически отключаемые щетки

Автоматическое парковочное устройство

Боковая направляющая линейка

Боковой ограничитель для выборки четверти

Электрический рубанок Интерскол Р-102/1100ЭМ 70.1.1.00 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Удобен для строгания заготовок шириной до 100 мм. Прочная конструкция делает рубанок долговечным. Высокая частота вращения увеличивает качество обработки. Ножи из быстрорежущей стали многократно затачиваемые. Есть дополнительная возможность выборки четверти глубиной до 17мм. Для этого в комплекте поставляется специальный боковой ограничитель.