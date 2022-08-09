Преимущества

Аккуратная обработка материала - можно задать точную глубину строгания

Для сохранения чистоты рабочего места к P.I.T. PEP006L-D1 можно присоединять как мешок, так и пылесос

Дополнительная рукоятка - для контроля над инструментом

Вентиляционные отверстия - для защиты от перегрева

Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-D1 предназначен для строгания пиломатериалов из древесины различных пород. Регулировка глубины строгания обеспечивает выполнение различных задач. В комплект входит мешок для стружки, что позволяет содержать рабочее место в чистоте. 3 V-образных паза на подошве помогают легко и быстро снять фаску.