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Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-D1
5.0
1
3 290 ₽
3 570 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-D1
    Арт. О00000034455
    5.0
    1
    Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-D1
    Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-D1
    Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-D1
    Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-D1
    Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-D1
      Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-D1
      Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-D1
      Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-D1
      Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-D1
      Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-D1

      Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-D1

      • -280 ₽
      3 290 ₽
      3 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034455
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		3
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      • -280 ₽
      3 290 ₽
      3 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-D1 предназначен для строгания пиломатериалов из древесины различных пород. Регулировка глубины строгания обеспечивает выполнение различных задач. В комплект входит мешок для стружки, что позволяет содержать рабочее место в чистоте. 3 V-образных паза на подошве помогают легко и быстро снять фаску.

        Преимущества

        • Аккуратная обработка материала - можно задать точную глубину строгания
        • Для сохранения чистоты рабочего места к P.I.T. PEP006L-D1 можно присоединять как мешок, так и пылесос
        • Дополнительная рукоятка - для контроля над инструментом
        • Вентиляционные отверстия - для защиты от перегрева