Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-D1
Арт. О00000034455
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|3
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Класс товара
|бытовой
- Электрический рубанок P.I.T. PEP006L-D1 предназначен для строгания пиломатериалов из древесины различных пород. Регулировка глубины строгания обеспечивает выполнение различных задач. В комплект входит мешок для стружки, что позволяет содержать рабочее место в чистоте. 3 V-образных паза на подошве помогают легко и быстро снять фаску.
Преимущества
- Аккуратная обработка материала - можно задать точную глубину строгания
- Для сохранения чистоты рабочего места к P.I.T. PEP006L-D1 можно присоединять как мешок, так и пылесос
- Дополнительная рукоятка - для контроля над инструментом
- Вентиляционные отверстия - для защиты от перегрева