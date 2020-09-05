Электрический рубанок DeWalt D 26500
Арт. Х1258
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|4
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Класс товара
|профессиональный
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- Электрический рубанок DeWalt D 26500 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Высокая мощность двигателя обеспечивает легкое строгание твердых пород дерева.
Преимущества
- Лево- и правостороннее удаление стружки
- Передняя рукоятка - регулятор глубины строгания с шагом 0.1 мм
- Прорезиненные рукоятки исключают проскальзывание
- Высокая скорость вращения барабана увеличенного диаметра обеспечивает высокое качество обработки поверхности
- 3 канавки для снятия фасок