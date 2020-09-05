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Электрический рубанок DeWalt D 26500
4.0
2
24 434 ₽
25 190 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок DeWalt D 26500
    Арт. Х1258
    4.0
    2
    Электрический рубанок DeWalt D 26500

      Электрический рубанок DeWalt D 26500

      • -756 ₽
      24 434 ₽
      25 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1258
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		4
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -756 ₽
      24 434 ₽
      25 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический рубанок DeWalt D 26500 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Высокая мощность двигателя обеспечивает легкое строгание твердых пород дерева.

        Преимущества

        • Лево- и правостороннее удаление стружки
        • Передняя рукоятка - регулятор глубины строгания с шагом 0.1 мм
        • Прорезиненные рукоятки исключают проскальзывание
        • Высокая скорость вращения барабана увеличенного диаметра обеспечивает высокое качество обработки поверхности
        • 3 канавки для снятия фасок