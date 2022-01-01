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Степлер механический скобы ПРАКТИКА 775-730, 4-14 мм
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Степлеры механические
    Степлер механический скобы ПРАКТИКА 775-730, 4-14 мм
    Арт. О00000024581
    Степлер механический скобы ПРАКТИКА 775-730, 4-14 мм

      Степлер механический скобы ПРАКТИКА 775-730, 4-14 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000024581

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Степлер механический Практика, серия Мастер, 4-14 мм, тип 53 - отличается повышенным ресурсом и используется для забивания скоб и шпилек в такие материалы, как дерево, фанера, ДСП. Оснащен спиральной боевой пружиной с регулировкой силы удара, которая предназначена для работы с твердыми и мягкими материалами. Благодаря удобной обрезиненной рукоятке степлер идеально подходит для продолжительной и комфортной работы. 53 тип скоб указывает на их универсальность. Применяются при натягивании обивочной ткани, прикреплении листов ДВП к дереву, креплении проволочных сеток, прибивании полиэтилена, картона и т.д. Великолепно подойдут для большинства степлеров и скобозабивных пистолетов.