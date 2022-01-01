Степлер механический ПРАКТИКА 775-747, 4-8 мм

Описание: Степлер механический Практика, серия Мастер, 4-8 мм, тип 53 - отличается повышенным ресурсом и используется для забивания скоб и шпилек в такие материалы, как дерево, фанера, ДСП. 53 тип скоб указывает на их универсальность. Применяются при натягивании обивочной ткани, прикреплении листов ДВП к дереву, креплении проволочных сеток, прибивании полиэтилена, картона и т.д. Великолепно подойдут для большинства степлеров и скобозабивных пистолетов.