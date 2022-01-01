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Степлер механический ПРАКТИКА 775-747, 4-8 мм
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Степлеры механические
    Степлер механический ПРАКТИКА 775-747, 4-8 мм
    Арт. О00000024580
    Степлер механический ПРАКТИКА 775-747, 4-8 мм

      Степлер механический ПРАКТИКА 775-747, 4-8 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000024580

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Степлер механический Практика, серия Мастер, 4-8 мм, тип 53 - отличается повышенным ресурсом и используется для забивания скоб и шпилек в такие материалы, как дерево, фанера, ДСП. 53 тип скоб указывает на их универсальность. Применяются при натягивании обивочной ткани, прикреплении листов ДВП к дереву, креплении проволочных сеток, прибивании полиэтилена, картона и т.д. Великолепно подойдут для большинства степлеров и скобозабивных пистолетов.