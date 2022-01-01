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Развертка маш.с к/х d-3
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Развертки
    Развертка маш.с к/х d-3
    Арт. 90131280

      Развертка маш.с к/х d-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131280

      Характеристики

      Тип резьбонарезного инструмента
      		развертка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Развертка машинная – это металлорежущий инструмент, который применяется для окончательной обработки отверстий в деталях из конструкционных сталей и чугунов после их предварительного зенкерования, сверления и растачивания. Главной целью развертывания, как процесса, является достижение повышенной точности и чистоты в работе при обрабатывании поверхностей деталей. В процессе работы развертка, помимо основного вращательного движения вокруг своей оси, выполняет так называемое движение подачи, т.е. одновременно передвигается по оси отверстий.